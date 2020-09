Ignazio e Cecilia, ecco il lieto fine (ma Deianira sgancia la bomba)

Ignazio e Cecilia tornano insieme, i fan gioiscono eppure qualcuno non crede a una parola: Deianira Marzano.

La tormentata estate delle donne Rodriguez è stato l’argomento preferito dei mesi più caldi del 2020, almeno per chi è davvero appassionato di gossip.

Mentre Belen vedeva ancora una volta disfarsi il suo sogno d’amore con Stefano De Martino, Cecilia e Ignazio litigavano in un locale in Sardegna.

Secondo la versione più diffusa e accreditata dalle varie testate e dai social di entrambi gli interessati Cecilia e Ignazio si sarebbero presi un momento di pausa o di riflessione per capire se il loro amore avrebbe superato anche la prova dell’estate.

Nel giro di qualche settimana i due piccioncini sono tornati insieme con tanto di intervista a Chi, testata scelta per dare per prima la buona notizia a tutti i moltissimi fan della coppia.

A rompere le uova nel paniere dei due fidanzati però è arrivata Deianira Marzano, la quale ha pubblicamente affermato (e con una certa convinzione) che l’intera storia è stata tutta una bufala.

Deianira contro Cecilia e Ignazio: “La cosa ci puzza”

“Quando il gossip diventa un’accozzaglia di notizie contraddittorie sparate un giorno dopo l’altro e mai commentate dai protagonisti sui loro social se non su un giornale, allora la cosa ci puzza”. Con queste parole l’opinionista per eccellenza, Deianira Marzano, ha liquidato tutta la complicata estate d’amore e disamore di Ignazio e Cecilia.

Secondo l’ospite fissa di Barbara D’Urso, infatti, i due avrebbero deciso di seguire le orme di Belen e mettere in piedi una vera e propria fiction a beneficio dei follower.

Del resto, come la Marzano ha sottolineato recentemente, se molti VIP si sono lamentati di non aver ricevuto il bonus di 600 Euro previsto dal governo per le Partite Iva, molti altri, soprattutto quelli che vivono con il gossip, si sono dati da fare per “fabbricarsi” un po’ di lavoro vendendo qualche foto e qualche storia “bollente” ai tanti giornali che si occupano di cronaca rosa.

“L’ex moglie di De Martino per tre settimane di fila si è mostrata in copertina con un nuovo “fidanzato”, ma quando andavi nel suo profilo, invece, tutto lasciava intendere tranne che fosse impegnata, perché nelle storie aveva la faccia di chi non ne sapeva nulla di tutte le tresche attribuitele. Cosa dobbiamo pensare? Che l’unico scopo era vendere copertine?” ha commentato Deianira Marzano.

Natuaralmente la Marzano si riferisce ai diversi flirt estivi attribuiti a Belen Rodriguez, l’ultimo dei quali coinvolgeva nientemeno che uno dei suoi parrucchieri.

Sempre secondo la Marzano, per seguire l’esempio della sorella maggiore, Cecilia si è inventata tutto il litigio con la complicità di Ignazio. I due sarebbero arrivati a fingere il bisticcio da cui sarebbe derivata la loro separazione e poi a pubblicare con grande attenzione sui social foto che facessero pensare a una loro separazione.

Tra l’altro a Moser è stato attribuito un flirt con Anna Safroncik, attrice di 100 Vetrine che si è dovuta affrettare a negare tutto via social, quindi il Moser non sembrava particolarmente interessato a dedicarsi a nuovi amoretti estivi per dimenticare Cecilia.

Secondo Deianira un altro indizio importante in merito al fatto che si sia trattato di un grande bluff è stato l’atteggiamento della famiglia Rodriguez, che non si è mai sbilanciata in critiche e offese nei confronti di Ignazio, mentre in genere tutti coloro che rompevano una relazione con Belen o con Cecilia finivano puntualmente nel mirino di Jeremias.

Infine, a conclusione di una storia perfettamente orchestrata e che vede il lieto fine proprio in concomitanza con la fine dell’estate, e quindi con la necessità di tornare a casa senza poter star più in giro per il mondo, Ignazio e Cecilia si riemttono insieme.

Oltre agli indizi lasciati nelle storie sui profili social di entrambi, è arrivata anche (immancabile) la copertina di uno dei più famosi giornali di settore, che li ha celebrati mano nella mano, come se niente fosse successo (e forse, in effetti, è stato proprio così).