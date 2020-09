Grande Fratello Vip isola Tommaso Zorzi: ha la febbre. Farà il tampone?

Il Grande Fratello Vip ha scelto di isolare Tommaso Zorzi dagli altri concorrenti. Quest’ultimo, dopo la diretta di ieri, ha la febbre. Farà il tampone?

Momenti di paura al Grande Fratello Vip. La produzione di Alfonso Signorini ha scelto di isolare Tommaso Zorzi dopo la diretta di ieri sera. L’influencer più amato dal popolo della rete, dopo aver varcato la soglia rossa, si è beccato la febbre. In situazioni normali, non sarebbe nulla di grave. Tommaso avrebbe preso una semplice aspirina e avrebbe continuato il suo percorso nella casa più spiata d’Italia come se niente fosse. Purtroppo la normalità a cui siamo abituati non esiste più e un semplice aumento di temperatura potrebbe avere tragici significati.

Per questo motivo, dopo aver avuto la certezza che Tommaso ha contratto la febbre alta dopo la diretta, la produzione ha scelto di isolarlo dagli altri concorrenti.

Da un breve video estratto dalla diretta dalla casa, si sente la produzione che prova a rassicurare Tommaso ma loro sono i primi a non sapere come muoversi in una situazione del genere, nonostante prima che l’influencer entrasse in casa, come confermato da lui stesso, si è sottoposto a numerosi tamponi e pare che gli autori abbiano deciso, per garantire la massima sicurezza anche agli altri concorrenti della casa, di fargli un nuovo test al fine di verificare se ha contratto o meno il virus.

Il Grande Fratello Vip ha isolato Tommaso Zorzi dagli altri concorrenti e almeno per il momento non si sa come si evolveranno le cose, ma ecco cosa si sono detti l’influencer e uno degli psicologi del programma.

Tommaso Zorzi isolato dagli altri concorrenti: il provvedimento del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi è apparso piuttosto nervoso, ma come dargli torto, da questa situazione, non riuscendo a sopportare di essere isolato dagli altri concorrenti senza avere alcuna notizia di quello che succederà da qui a breve per lui al GF Vip.

“Mi sono sottoposto ad un sacco di tamponi, ditemi che la mia avventura qui è finita, facciamo prima e me ne vado a casa” ha protestato nervoso l’influencer, che sembrerebbe essere stato attaccato da Gian Maria Sainato. “Vorremo poterti dare una risposta, ma ne so quanto te. Ti spaventa uscire dalla casa? E’ questa la tua paura?” ha chiesto la psicologa del programma di Alfonso Signorini. “La tua avventura non finisce qui. Tu per non sei non sei importante, ma di più“ ha aggiunto.

“Pensa se non lo ero come mi trattavate” ha protestato Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. “Sei un ragazzo intelligente. Prova a metterti dalla nostra parte, prova ad essere un secondo professionale” insiste la psicologa. “Lo ero fino a 20 minuti fa” conclude lui per poi giungere alla fine del video.

Tommaso Zorzi farà il tampone al GF Vip? Sembra proprio che l’influencer stia aspettando il risultato di questo ennesimo test, ma ancora nulla di tutto ciò è confermato.