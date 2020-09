GF Vip, Tommaso Zorzi smascherato? Influencer: “Lo sapranno tutti”

Tommaso Zorzi, subito dopo il suo ingresso al GF Vip, sembrerebbe essere il destinatario di un duro sfogo fatto da un noto influencer sul web.

Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti che ieri sera, durante il debutto della quinta edizione del GF Vip, ha portato una boccata di aria fresca nella casa più spiata d’Italia. Grazie ai suoi commenti irriverenti ed ironici, il giovane influencer ha conquistato i telespettatori, seguiti da Alfonso Signorini e i suoi due fedeli opinionisti.

Peccato però che durante la messa in onda della puntata siano comparsi in rete alcuni messaggi da parte di Gian Maria Sainato che sembrerebbero essere rivolti proprio contro di lui, ma attenzione: Sainato non ha fatto alcun nome, ma il contenuto dei suoi messaggi, soprattutto se si considera che i due hanno preso parte al reality show di Riccanza su Mtv, sembrerebbero essere rivolti proprio a Zorzi. Che cosa ha detto, dunque, Gian Maria sui social?

Sainato si è detto contento della presenza di uno dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini, che ieri ha fatto una precisazione sul cast scelto quest’anno, nella casa in quanto così finalmente il pubblico potrà vedere di che pasta è realmente fatto in quanto questa persona avrebbe fatto del male non solo a lui ma anche ad alcuni suoi amici.

“Un concorrente presente nella casa è tutt’altro rispetto a quello che vuole dimostrare” ha esordito Gian Maria su Twitter. “Preso tutti scopriranno di che pasta è fatto. E’ di una falsità e cattiveria unica, ricordatevi di queste mie parole” ha spiegato. “Ovviamente se parlo così è perché conosco questa persona nella vita reale è posso assicurarvi che ha fatto del male a me ed ad alcuni dei miei più cari amici” ha aggiunto.

“Finalmente è arrivato il momento in cui tutti vedranno come sei fatto. Ora mi metto comodo, guarda” ha concluso. “I nodi vengono subito al pettine”

Gian Maria Sainato si è scagliato contro Tommaso Zorzi al GF Vip? Certo, queste frasi potrebbero essere rivolte a qualsiasi concorrente, ma subito dopo l’influencer ha elogiato l’atteggiamento di Patrizia De Blanck, che già minaccia di abbandonare la casa, che ieri sera ne ha detta di tutti i colori a Zorzi. Le coincidenze sembrano essere un po’ troppe.

Gian Maria Sainato, come anticipato, ieri ha elogiato l’atteggiamento assunto da Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip che ha duramente attaccato Tommaso Zorzi, il presunto destinatario dei tweet di ieri, che nella sua ultima intervista prima di entrare nella casa più spiata d’Italia l’aveva descritta come una nobile decaduta.

“Qualcuno potrebbe darmi l’indirizzo della casa del GF Vip?” ha chiesto Gian Maria. “Voglio mandare mille rose rosse alla Contessa e Regina De Blanck” ha aggiunto. “I nodi stanno iniziando finalmente a venire al petti. Quanto è bella Patrizia!” ha concluso, facendo immediatamente pensare che stesse facendo riferimento allo scontro tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi, che ieri ha preso alla sprovvista Matilde Brandi.

Gian Maria Sainato farà maggiore chiarezza riguardo al destinatario dei suoi tweet? Anche se il web è convinto sia Tommaso Zorzi del GF Vip.