Tommaso Zorzi ha abbandonato il Grande Fratello Vip dopo aver contratto una febbre molto alta dopo la puntata di ieri sera.

Tommaso Zorzi, dopo aver contratto una febbre molto alta ad aver passato alcune ore in isolamento, è stato costretto ad abbandonare momentaneamente il Grande Fratello Vip.

L’influencer, come comunicato dalla produzione sui profili social ufficiali della trasmissione, si sottoporrà a tutte le verifiche del caso per scoprire quali sono le sue reali condizioni di salute. Molto probabilmente la produzione ha preferito trasferire il concorrente, dopo averlo messo in isolamento, presso una struttura indicata al fine di verificare se abbia contratto o meno il virus e per garantire una maggiore sicurezza anche a tutti gli altri concorrenti presenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Tommaso Zorzi ha abbandonato il Grande Fratello Vip in maniera momentanea, ma non si sa al momento quando rientrerà.

GF Vip, il comunicato: “Tommaso Zorzi era idoneo alla partecipazione”

La produzione del GF Vip di Alfonso Signorini, nel comunicato online pubblicato sui profili ufficiali social del programma, ci ha tenuto a rassicurare tutti i telespettatori che Tommaso Zorzi prima di varcare la famosa soglia rossa si è sottoposto a tutti i controlli del caso, così come i suoi compagni di viaggio, ed ha presentato tutte le caratteristiche idonee affinché potesse prendere parte al programma senza mettere in pericolo se stesso o gli altri concorrenti.

“Dopo aver manifestato alcuni malori legati alla sinusite” si legge nel comunicato pubblicato online poco fa dalla produzione. “Il concorrente Tommaso ha abbandonato la casa in maniera momentanea al fine di sottoporsi a tutte le cure e ai controlli medici necessari per poter garantire il suo rientro nel programma” continua il messaggio pubblicato dalla produzione sul concorrente, che è stato male poco dopo il suo ingresso.

“Ovviamente, ci teniamo a precisare che prima di prendere parte al programma, Tommaso si è sottoposto a tutte le verifiche necessarie risultando idoneo alla partecipazione“ concludono gli autori di Alfonso Signorini rassicurando i telespettatori.

Almeno per il momento non si hanno ulteriori notizie su come sta Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip, ma sicuramente non appena ci sarà un qualsiasi aggiornamento la produzione, come nel caso di stasera, provvederà ad avvertire non solo la famiglia dell’influencer ma anche tutti i telespettatori che sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Anche perché qualora dovesse risultare positivo al virus, anche tutti gli altri concorrenti dovranno sottoporsi a tutti i controlli del caso e il programma potrebbe essere a rischio.