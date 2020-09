Panico nella casa del Grande Fratello Vip 5: febbre alta per Tommaso Zorzi durante la prima notte. Ecco cos’è successo all’influencer.

Febbre alta per Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 5. L’influencer è entrato nella casa con un completo elegantissimo di Armani, ma la sua prima notte nella casa più spiata d’Italia non è stata tranquilla. Come fa sapere il portale Bitchyf, Tommaso Zorzi si è lamenata del freddo coprendosi con una coperta. Nel corso della notte, però, pare che l’influencer abbia avuto la febbre alta al punto da chiedere alla produzione un termometro e la tachipirina.

Tommaso Zorzi con la febbre al Grande Fratello Vip 5: ecco cos’è successo

Come riporta il portale Bitchyf, Tommaso Zorzi si sarebbe lamentato della temperatura fredda all’interno della casa che gli avrebbe causato un malore al punto da fargli salire la febbre. Matilde Brandi, dopo avergli toccato la fronte, avrebbe confermato quanto dichiarato da Zorzi che, questa mattina, è apparso comunque in ottima forma. Parlando con Patrizia De Blanck, però, ha spiegato di dover continuare a prendere la tachipirina affinchè la cura faccia effetto.

Nessun timore di contagio, però, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Tutti i concorrenti, infatti, prima di entrare nella casa, sono stati isolati e sottoposti al tampone per evitare qualsiasi rischio di contagio. A confermalo è stato lo stesso Zorzi in un’intervista rilasciata ai microfoni di TvBlog.

“Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il realiy. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…“.

Nonostante il caso di coronavirus tra lo staff tecnico, il Grande Fratello Vip 5 è entato regolarmente in onda e tornerà a fare compania al pubblico venerdì 18 settembre.