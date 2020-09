Antonella Elia al GF Vip ammette: “Sono ancora innamora di Pietro”

Antonella Elia al Grande Fratello Vip ha ammesso di essere ancora innamorata di Pietro Delle Piane e di averlo baciato dopo Temptation Island.

Antonella Elia ha debuttato nel ruolo di opinionista nella prima puntata di questa sera della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il conduttore, durante il corso della serata, non poteva non chiedere al suo fedele soldato come stesse procedendo la sua relazione con Pietro Delle Piane, visto che al termine della loro esperienza a Temptation Island lei aveva scelto di prendersi un periodo di pausa a causa dell’atteggiamento assunto dal suo compagno durante il corso della loro avventura.

Antonella, che in un primo momento è apparsa un po’ restia nel toccare tale argomento, ha rivelato che non è cambiato molto da Temptation Island, ma che ha preso una maggiore consapevolezza per i suoi sentimenti per Pietro e che è ancora innamorata di lui per questo motivo sta provando a ricostruire la sua storia d’amore nonostante le mille difficoltà.

“Io e Pietro ci siamo baciati” aveva esordito Antonella. “Io sono ancora innamorata di lui e quando ami qualcuno non termini la storia per i primi problemi” ha spiegato. “E’ come quando ti strappando un dente, fa male” ha aggiunto.

Antonella Elia ha ammesso di essere ancora innamorata di Pietro al GF Vip e il pubblico in studio, contrariamente a quello della rete e da casa, è sembrato contento nell’ascoltare che lei e il suo compagno stanno provando a ricucire la loro storia d’amore.

Grande Fratello Vip: Antonella Elia stronca Massimiliano Morra e Adua del Vesco

Antonella Elia, oltre a chiarire al pubblico in che rapporti è rimasta con Pietro Delle Piane dopo Temptation Island, ha anche detto la sua in merito alla travagliata relazione di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due sono stati fidanzati per qualche tempo e, a causa dell’eccessiva gelosia di lui, hanno scelto di terminare due anni fa la loro relazione ma ironia della sorte si sono ritrovati nella casa più spiata d’Italia insieme quando avevano confidato che non avrebbero voluto rivedersi mai più e un confronto appena varcata la soglia rossa non poteva di certo mancare.

“Onestamente il loro confronto nella casa l’ho trovato una farsa” ha ammesso Antonella ad Alfonso Signorini. “Non credo ci fosse amore tra di loro” ha aggiunto. “Per carità, io non sono nessuno, ma sembrava che stessero recitando un copione” ha concluso lei.

Antonella Elia ha stroncato Massimiliano Morra ed Adua Del Vecchio al Grande Fratello Vip, ritenendo che il loro confronto fosse soltanto frutto di un copione già scritto e non di un sentimento sincero e il pubblico è sembrato essere tutto dalla sua parte. Sarà forse per questo che Signorini l’ha scelta?

Antonella era molto preoccupata per il suo esordio, in quanto credeva di non essere in grado di svolgere correttamente questo ruolo, ma il pubblico del Grande Fratello Vip l’ha promossa a pieni voti sul lato professionale.