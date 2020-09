Elisabetta Gregoraci non entra nella casa del Grande Fratello Vip 5: l’ingresso dell’ex moglie di Briatore rimandato a venerdì 18 settembre, ecco perchè.

Elisabetta Gregoraci non entra nella casa del Grande Fratello Vip 5 durante la prima puntata. Alfonso Signorini ha mostrato in diretta a Tommaso Zorzi, Dayane Mello, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Matilde Brandi, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta Adua Del Vesco ed Enock Barwuah, i primi concorrenti ad aver preso possesso della casa, le concorrenti donne che entreranno venerdì 18.

Oltre a Maria Teresa Ruta e alla figlia Guenda, a Stefania Orlando e Francesca Pepe è spuntata anche Elisabetta Gregoraci che aveva salutato il pubblico con una foto mozzafiato sui social. Una sorpresa per il pubblico del reality show che attendeva l’ingresso dell’ex moglie di Flavio Briatore durante la prima puntata.

Elisabetta Gregoraci: l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 rimandato a venerdì 18 settembre

Nell’annunciare l’ingresso della Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip 5 durante la seconda puntata che andrà in onda venerdì 18 settembre, Alfonso Signorini non ha fornito motivazioni. Tuttavia, ad anticipare la notizia era stato TvBlog che aveva preannunciato il rinvio dell’ingresso della Gregoraci.

“Pare infatti che fra il gruppo di concorrenti destinati all’ingresso nella puntata di questa sera (il secondo plotone di concorrenti entrerà venerdì) non ci sarà Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore infatti sarebbe dovuta entrare questa sera ma pare che ciò non avverrà”, ha scritto Tv Blog.



“Sembra infatti, dalle informazioni che ci sono giunte pochi minuti fa, che Elisabetta Gregoraci, per motivi personali, alcune voci parlano di motivi familiari, non entrerà stasera nella casa del Grande fratello. Non siamo in grado di dirvi di più al momento, nel corso della diretta certamente verranno date altre spiegazioni”, si legge ancora su TvBlog.



Delusione sul web per il mancato arrivo di Elisabetta Gregoraci che è sicuramente la concorrente più attesa del Grande Fratello Vip 5. A cosa sarà dovuto il mancato ingresso della Gregoraci durante la prima puntata? Sarà dovuto alla scelta degli autori di mantenere alza l’attenzione del pubblico? Lo scopriremo nelle prossime ore.