Tommaso Zorzi prende alla sprovvista Matilde Brandi: la gaffe al GF Vip

Tommaso Zorzi ha preso alla sprovvista Matilde Brandi al Grande Fratello Vip, facendo commettere una gaffe alla showgirl con un altro concorrente.

Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti che durante il debutto di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è riuscito a varcare la famosa soglia rossa, visto che alcuni personaggi del cast faranno il loro ingresso soltanto durante la giornata di venerdì.

Prima di entrare nella casa, l’influencer è stato rinchiuso in una social room in cui commentava su Twitter tutto ciò che stava accadendo all’interno del programma. Senza risparmiarsi nei confronti dei suoi compagni di viaggio. In particolare Zorzi ha commentato il momento in cui Fausto Leali ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, quando c’era Matilde Brandi ad aspettarlo sotto l’occhio vigile delle telecamere.

“Secondo me si aspettava di vedere Petrelli e non lui” ha commentato subito l’influencer, facendo riferimento a quanto la showgirl ci sia rimasta male nel vedere un uomo adulto e non un giovane aitante e fin qui nulla di male. Si è semplicemente limitato a fare un commento ironico su una sua compagna di viaggio. Peccato che non appena Alfonso abbia fatto leggere il commento alla Brandi, che si è emozionata nel vedere le due sue figlie, ha subito replicato con un sonoro e sincero: “Ma chi è Petrelli?” mettendo in imbarazzo tutti che non si aspettavano che la showgirl non conoscesse il suo collega.

Matilde Brandi ha commesso una gaffe al GF Vip e la scena è già diventata virale in pochissimo tempo e c’è chi sul web l’ha già paragonata al famoso Chi è Sofia? di Antonella Elia a Temptation Island.

Alfonso Signorini conquistato da Tommaso Zorzi al GF Vip: “Fa bene!”

Tommaso Zorzi, che ha colto alla sprovvista la sua collega Matilde Brandi, ha fin da subito conquistato il padrone di casa Alfonso Signorini che grazie alla sua ironia, e auto ironia, ha subito messo un clima di pace e spensieratezza all’interno della casa.

“Lui ha detto che nella vita fa la showgirl, come non puoi amare una persona del genere?” ha commentato Alfonso Signorini in diretta al GF Vip. “Lui è un ragazzo molto ironico e auto ironico, mi piacciono le persone così” ha aggiunto, elogiando le doti del ragazzo. Tra l’altro Alfonso poco prima della messa in onda ci ha tenuto a fare una precisazione sul cast scelto quest’anno, visto che in molti si aspettavano di vedere altri personaggi nella casa più spiata d’Italia.

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip in pochi istanti è riuscito a conquistare non solo il conduttore, che ha elogiato le sue doti, ma perfino il pubblico della rete che si aspetta un ottimo percorso da lui all’interno della casa più spiata d’Italia.