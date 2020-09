Antonella Elia prima del GF Vip: come va la sua storia con Pietro

Antonella Elia prima del suo debutto nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, ha svelato in che rapporti è rimasta con Pietro Delle Piane.

Antonella Elia è pronta a debuttare sul piccolo schermo degli italiani, per la prima volta, nel ruolo di opinionista. La showgirl, che ha preso parte al Grande Fratello Vip di Signorini durante la scorsa edizione, è reduce dall’esperienza a Temptation Island Vip, dove ha messo alla prova il suo rapporto con Pietro Delle Piane.

La showgirl, dopo la messa in onda del suo falò di confronto, scelse di prendersi una pausa di riflessione dal suo compagno per capire se fosse il caso di proseguire o meno con la loro relazione dopo che lui l’ha pesantemente insultata e infangata all’isola delle tentazioni, rimarcando quanto fosse una donna arida soltanto perché non ha messo al mondo un bambino.

Antonella, intervistata dal settimanale Gente, ha parlato per la prima volta della sua relazione, rivelando come stanno realmente le cose tra loro dopo l’esperienza a Temptation Island Vip.

“Le cose tra noi non sono cambiate molto rispetto a quello che sapete già” ha esordito Antonella Elia su Pietro Delle Piane. “Ci siamo rivisti dopo la fine del programma” ha poi ammesso facendo riferimento alle foto rubate di quest’estate. “Ma ho ancora bisogno del tempo per capire cosa fare. Per scavare dentro di me e di riflettere su quanto è successo” ha spiegato.

“Devo prima imparare a non lasciarmi fare del male dalle parole o dai gesti delle persone che mi circondano” ha concluso per poi parlare di un altro importante rapporto: quello con Manila Nazzaro.

GF Vip: Antonella Elia si sbilancia su Manila Nazzaro: “Mi fa sentire amata”

Antonella Elia, come anticipato, si è sbilanciata anche in merito al suo rapporto con Manila Nazzaro, con cui ha condiviso l’esperienza a Temptation Island Vip.

Le due non si sono limitate a creare una bella amicizia all’interno del programma a cui hanno preso parte, ma hanno continuato anche dopo a telecamere spente a sostenersi a vicenda.

“Manila è una persona meravigliosa, non si può dire nulla di male su di lei” ha spiegato Antonella Elia su Manila Nazzaro, tra l’altro quest’ultima di recente le ha scritto un importante messaggio prima del Grande Fratello Vip. “Lei è l’unica persona al mondo in grado di farmi sentire amata ed accettata soltanto con la sua presenza” ha spiegato per poi parlare del suo nuovo ruolo in tv.

“Il mio nuovo ruolo è quello di cogliere i pregi e i difetti di tutti i concorrenti” ha rivelato il soldato di Alfonso Signorini, che di recente ha spiegato perché l’ha scelta come opinionista. “Dirò tutto ciò che penso, amerò e criticherò, ma proverò a farlo senza scompormi” ha aggiunto.

Antonella Elia prima del Grande Fratello Vip ha aggiornato il pubblico su come procede la sua vita dopo Temptation Island. In modo tale che i telespettatori possano concentrarsi soltanto sulle dinamiche dei concorrenti di Alfonso Signorini e non su quelle degli opinionisti.