Massimiliano Morra chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Massimiliano Morra chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata dell’attore e concorrente del GF Vip.

Massimiliano Morra è uno dei più promettenti attori del panorama italiano, che deve il suo successo grazie alla sua partecipazione in numerose fiction su canale 5, come Il Bello delle donne e Rodolfo Valentino con Gabriel Garko. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, nel 2018, Massimiliano è pronto a rimettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia, diventando uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip di Signorini.

Nome: Gabriele Massimiliano Morra

Età: 34 anni

Data di nascita: 30 luglio 1986

Segno Zodiacale: Leone

Luogo di nascita: Napoli

Professione: Attore

Altezza: 187 cm

Peso: 80 kg

Tatuaggi: Nessuno

Social: Instagram.

Massimiliano Morra: vita privata

Massimiliano Morra fa parte della classe del 1986 e vede la luce a Napoli il 30 luglio. Nonostante sia nato nella città partenopea, ha deciso di vivere a Roma, dove si trova tutta la sua famiglia. L’attore, oltre ad essere noto per le sue doti artistiche, ha colpito il pubblico anche per il suo aspetto. Tanto da farlo considerare il degno erede di Gabriel Garko, con cui ha collaborato in passato.

Nonostante il successo sul piccolo schermo, Massimiliano non ha mai abbandonato gli studi, tanto da diventare un medico, così da conciliare la sua passione per l’arte con la missione di voler essere di aiuto anche al prossimo. Il suo aspetto fisico, tanto apprezzato dal pubblico, è stato notato anche da un famoso produttore che durante l’inizio della sua carriera lo ha molestato. Morra non ha mai trovato il coraggio di denunciarlo, ma ha dichiarato che semmai dovessi capitargli ancora non esiterebbe un solo secondo nell’agire e spostare il tutto nelle sedi legali.

Nel 2018, durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, è stato vittima di un grave incidente. Massimiliano perde i sensi e riporta un trauma cranico con la presenza di emorragie intracraniche. Riesce a salvarsi per miracolo e l’attore confiderà al suo pubblico di sentirsi come se fosse stato l’Arcangelo Gabriele a permettergli di restare in vita.

Massimiliano Morra e Adua Del Vasco

Massimiliano è anche molto corteggiato dal genere femminile, storica è infatti la sua relazione con Adua Del Vasco, che non vuole assolutamente incontrarlo, ma per ironia della sorte entrambi sono stati scelti da Alfonso Signorini per prendere parte al Grande Fratello Vip e sicuramente ne vedremo delle belle visto che non si sono lasciati in buoni rapporti. Secondo recenti indiscrezioni, Massimiliano Morra e Adua Del Vasco si sarebbero lasciati anche a causa dell’eccessiva gelosia di lui, in quanto le avrebbe fatto non poche scenate.

Di lui si è anche parlato molto nella cronaca rosa a causa del presunto flirt con la ballerina professionista Sara Di Vaira, ma i due non hanno mai confermato tale flirt, definendo il loro rapporto come una bellissima amicizia e niente di più. Attualmente si dice essere felicemente fidanzato, ma non ha ancora voluto svelare l’identità della fortunata donna che gli sta accanto.

Massimiliano Morra: carriera

Massimiliano è, come detto più volte, un attore ma anche modello. Inizia il suo percorso di studi presso un liceo scientifico per poi scegliere di iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia, dove riesce a conseguire la lavora nel 2014, realizzando così uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto, conciliando la passione per la recitazione con quella per la medicina. Per non farsi mancare nulla, Massimiliano Morra è anche un personal trainer, con tanto di brevetto.

Per quanto riguarda la sua carriera artistica, invece, muove i primi passi nel mondo della moda, lavorando con stilisti e marchi dal calibro di: Calvin Klein, Carlo Pignatelli e Colt Jeans. Nel 2013 la sua bellezza gli permette di portarsi a casa il titolo di Più bello d’Italia e nel 2013 arriva il debutto sul piccolo schermo al fianco di Manuela Arcuri. I due portano su canale 5 la fiction Pupetta – il coraggio e la passione, per poi passare ad un’altra grande attrice Sabrina Ferilli. I due lavorano insieme alla pellicola Baciamo le mani – Palermo New York 1958. Il suo ruolo nel film gli permette di ricevere l’Oscar dei giovani, consegnato da Tv Sorrisi e Canzoni.

Nel 2014 continua a farsi strada nel mondo della fiction, recitando al fianco di Gabriel Garko, di cui viene eletto l’erede. Prende parte anche a Furore – il vento della speranza, insieme ad Adua Del Vasco, sua storica ex fidanzata, Giuliana De Sio e Laura Torrisi. Nel 2018, come già accennato, si mette alla prova nel talent Ballando con le stelle e nel 2020 è pronto a varcare la famosa soglia rossa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Massimiliano Morra è nel cast del Grande Fratello Vip e il suo percorso nella casa sembra promettere grandi cose per il pubblico del piccolo schermo, visto che rincontrerà la sua ex fidanzata Adua Del Vasco. I due, durante la fase dei provini, hanno più volte ribadito che non hanno alcuna intenzione di incontrarsi, figuriamoci di vivere 24 ore su 24 insieme ad altri estranei e di essere ripresi in maniera costante dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5. Sicuramente ne vedremo delle belle e chissà se la sua nuova compagna, ancora sconosciuta al pubblico, non sia gelosa di questa nuova convivenza con la sua ex. Ne vedremo sicuramente delle belle.

