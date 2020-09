Nina Moric risponde a Corona: “L’amore non si compra”

Nina Moric pubblica su Instagram due storie lasciandosi andare ad alcune riflessioni sull’amore dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Non è la D’Urso.

Fabrizio Corona, ospite della prima puntata della nuova stagione di Live – Non è la D’Urso, trasmessa domenica 13 settembre, ha parlato dell’ex moglie Nina Moric dichiarando che, per lei, la porta di casa sua sarà sempre aperta. Nina Moric, dopo le dichiarazioni dell’ex marito, ha risposto sui social pubblicando due storie che sembrerebbero dirette proprio al padre di Carlos.

Nina Moric, i post su Instagram dopo l’intervista di Corona a Non è la D’Urso: “

Nina Moric sceglie le parole di Marco Trevisan per esprimere il proprio punto di vista dopo le parole dette da Fabrizio Corona a Non è la D’Urso dove ci ha provato anche con Barbara D’Urso. Parlando della decisione del figlio Carlos di vivere con lui, Fabrizio Corona ha detto:

“Carlos è maggiorenne e ha deciso di vivere con il padre. Ci manca molto Nina e siamo dispiaciuti che lei non possa condividere questo nuovo pezzo di vita con noi. Ci abbiamo provato in tutto i modi, la nostra porta è sempre aperta per aiutarla quando lei vorrà un aiuto. Non entro in polemica perché adesso lei non è capace di dare giudizi sereni”.

La Moric, su Instagram prendendo in prestito le parole di Marco Trevisan, tra le storie, ha scritto:

“La peculiarità che amo dell’amore è la libertà, l’amore non si compra, non si controlla, non si comanda ma soprattutto non fa eccezioni. Ecco perchè l’amore è l’animo di Dio che si posa indistintamente nei cuori degli uomini quanto lo desidera”.

Successivamente, la Moric ha pubblicato il post che vedete qui in alto aggiungendo: “Non hai ancora annunciato il grande debutto di Carlos Maria a Verissimo ad ottobre? Sai cosa ti dico? Pur volendoti bene stai sbagliando. Hai fallito con te stesso. Quindi evita di fare gli stessi errori con il vostro amato figlio”, ha aggiunto l’ex modella.