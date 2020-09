Adua Del Vesco chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Adua Del Vesco è un’attrice di 24 anni. Lei è nata il 26 novembre 1994 a Messina (Sicilia) sotto il segno del sagittario, è alta 173 cm e pesa 57 kg. Rosalinda ha un rapporto molto stretto con i genitori e al liceo studia recitazione e dizione.

Il suo è uno pseudonimo: l’attrice si chiama Rosalinda Cannavò, e ha scelto il nome Adua Del Vesco proprio per la carriera da attrice. Lei si trasferisce appositamente a Roma per inseguire il sogno di diventare attrice, inizia a recitare quando ha 16 anni, prima ha intrapreso una carriera da ballerina.

Nome:Rosalinda Cannavò

Nome d’arte: Adua Del Vesco

Età: 24 anni

Data di nascita: 26 novembre 1994

Luogo di nascita: Messina

Segno zodiacale: Sagittario

Titolo di studio: Diploma

Professione: Attrice

Altezza: 173 cm

Peso: 57 kg

Account social: Instagram Facebook

Adua Del Vesco: Instagram

Adua Del Vesco è molto attiva su Instagram e Facebook ma non su Twitter infatti su quest’ultimo non ha nessun account attivo. Su Instagram è solita condividere numerose scatti che variano da foto con le amiche a selfie, ma sono presenti anche post che riguardano la sua vita quotidiana.

Sul web è possibile trovare numero profili con il suo stesso nome ma nella maggior parte dei casi si tratta di fanpage o profili falsi. Il suo account ufficiale, se volete seguila, è questo qui e conta 117mila followers. Il suo profilo Facebook è seguito da circa 60.000 persone e lo potete trovare qui.

Adua Del Vesco: vita privata

Adua Del Vesco ha avuto una relazione con Gabriel Garko dal 2015 al 2018. I due si conoscevano da molto tempo infatti hanno collaborato in molte fiction tuttavia l’amore è nato sul set di Non è stato mio figlio.

In seguito l’attrice nel 2013 ha avuto una storia con Massimiliano Morra. Tra i due è durata fino al 2015, la loro relazione si è conclusa a causa dell’eccessiva gelosia del suo ragazzo. Infatti l’interprete napoletano è arrivato a distruggere il suo guardaroba a colpi di forbici, il gesto ha spinto Rosalinda a scrivere la parola fine. I due in seguito hanno fatto pace ed ora sono in buoni rapporti: “Ora siamo come fratello e sorella”.

Adua Del Vesco: carriera

Adua Del Vesco inizia la sua carriera come ballerina in seguito quando ha 16 anni inizia a dedicarsi alla recitazione infatti realizza i suoi primi provini. Per lei la grande occasione arriva nel 2012 quando le viene offerto il ruolo di Venere De Nicola nella fiction L’onore e il Rispetto.

Due anni più tardi, nel 2014, la ritroviamo in tv con Il Peccato e la Vergogna, nello stesso anno appare per la prima volta sul grande schermo grazie al film Sapore di te. Successivamente recita nelle fiction Rodolfo Valentino-La leggenda e Furore-Il vento della speranza. Tra il 2015 e il 2016 gira le fiction Non è stato mio figlio, in cui è co-protagonista con in cui è co-protagonista con Stefania Sandrelli, Gabriel Garko e Massimiliano Morra, e Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Nel 2017 gira la seconda stagione di Furore-Il vento della speranza. Nel 2019 ospite a Verissimo confessa di aver sofferte di anoressia e che voleva solo morire, situazione che è riuscita superare solo grazie alla fede. Da settembre 2020 è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip.