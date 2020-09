GF Vip: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta a Pomeriggio 5

Patrizia De Blanck al GF Vip, inconsapevole di essere in diretta a Pomeriggio 5, si è spogliata mostrando il seno al pubblico a casa.

Patrizia De Blanck continua a far parlare di sé, diventando la concorrente più discussa di questa quinta edizione del GF Vip, nonostante sia entrata in casa soltanto da qualche ora. La contessa, inconsapevole di essere in diretta con le telecamere di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, oltre che con quelle della casa più spiata d’Italia, ha iniziato a spogliarsi mostrando al pubblico della conduttrice i suoi seni al vento.

Barbara, totalmente imbarazzata dall’episodio, ha chiesto alla regia di tagliare subito il collegamento della casa più spiata d’Italia, in quanto il suo programma va in onda in fascia protetta e non è il massimo per lei mandare in onda certe immagini, ma bisogna precisare che non c’è nessun colpevole in questo episodio in quanto si è trattata soltanto di una coincidenza.

Patrizia De Blanck si è spogliata in diretta a Pomeriggio 5, confermandosi ancora una volta come il miglior acquisto che Signorini potesse mai fare per questo GF Vip, visto che sta tenendo letteralmente incollati i telespettatori allo schermo. Speriamo solo che non abbandoni lo show, visto che ha già minacciato di varcare la soglia rossa.

Barbara d’Urso imbarazzata a Pomeriggio 5: le scuse per il nudo di Patrizia De Blanck al GF Vip

Barbara d’Urso ha prontamente mandato in onda la pubblicità a Pomeriggio Cinque, in modo tale da interrompere in maniera tempestiva la messa in onda della gaffe in diretta di Patrizia De Blanck.

Non appena è ritornata in collegamento con i suoi fedeli telespettatori, la conduttrice, visibilmente imbarazzata, ha chiesto scusa per le immagini mandate in onda e al tempo stesso ci ha tenuto a difendere non solo i suoi telespettatori ma anche la regia del GF Vip, precisando che nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la contessa in quel momento avrebbe deciso di fare un repentino cambio di abito.

“Ovviamente le immagini sono già su tutti i siti” ha fatto notare Barbara d’Urso imbarazzata a Pomeriggio 5, che ieri ha anche risposto alla stoccata di Alfonso Signorini, ma purtroppo era inevitabile riprendere la scena, visto che è stata totalmente inaspettata.

In studio però, poco prima, si parlava proprio di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip che sembrerebbe non aver riscosso molto successo tra gli opinionisti della bella conduttrice partenopea che l’hanno giudicata fin troppo volgare, e non per la scena di nudo mandata in onda a Pomeriggio 5, perché durante la diretta di ieri con Alfonso Signorini non faceva altro che ripetere numerose parolacce. Parolacce che personaggi come Karina Cascella e Patrizia Rossetti non hanno apprezzato, mentre invece è stata elogiata da Serena Enardu.

#GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 pic.twitter.com/AZTLgOBlph — Trash Italiano (@trash_italiano) September 15, 2020

Patrizia De Blanck si è spogliata al GF Vip, inconsapevole di essere ripresa anche a Pomeriggio 5, scatenando come soltanto lei sa fare gli animi del popolo della rete.