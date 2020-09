Serena Enardu elogia Patrizia De Blanck, il web la massacra: c’entra Zorzi

Serena Enardu ha elogiato Patrizia De Blanck al GF Vip, ma il web l’ha massacrata a causa di una sua vecchia richiesta a Tommaso Zorzi.

Serena Enardu ha preso parte al Grande Fratello Vip durante la scorsa edizione, dove ha provato a ricostruire la sua storia d’amore con Pago, e non stupisce la sua scelta di voler commentare il debutto di ieri sera, visto che può capire esattamente cosa stanno provando i nuovi “vipponi” di Alfonso Signorini.

L’ex tronista di Uomini e Donne, durante il corso della puntata, non ha mancato nel rivelare chi è il suo preferito di quest’anno e lo ha fatto sotto la pagina Instagram ufficiale del reality show di canale 5, ammettendo di amare a livello televisivo Patrizia De Blanck. Fin qui nulla di male, tutt’altro, ma per farlo ha scelto di commentare un video in cui la contessa mandava a quel paese, a causa di una sua recente intervista in cui la criticava, Tommaso Zorzi.

“Io amo questa donna!” ha esclamato Serena e il suo commento non è sfuggito all’attento popolo della rete che ritiene che il suo commento sia tutt’altro che disinteressato, ma che ci sia molto più di una semplice simpatia verso la contessa in quanto non molto tempo fa la Enardu aveva fatto un appello a Tommaso. Appello che Zorzi ha completamente ignorato.

Serena Enardu è stata massacrata dal popolo del web, convinto che lei abbia fatto apprezzamenti verso Patrizia De Blanck soltanto per denigrare Tommaso Zorzi. Ma qual è il retroscena a cui gli utenti della rete facevano riferimento?

GF Vip: Serena Enardu non “perdona” Tommaso Zorzi? Il sospetto

Il retroscena che vede Serena Enardu e Tommaso Zorzi riguarda qualche mese fa, prima che il nome dell’influencer comparisse tra i concorrenti scelti per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che di recente insieme alla sua gemella Elga ha risposto agli haters della rete, aveva fatto un appello sul suo profilo Instagram dove chiedeva all’influencer di poter interagire con suo figlio, visto che quest’ultimo è un suo grande fan. Tommaso Zorzi non ha mai risposto a Serena. Probabilmente perché non ha mai notato il messaggio, visto che anche lui ha un vasto seguito sul web e secondo gli utenti della rete lei si sarebbe legata l’episodio al dito e per questo motivo si sarebbe sbilanciata in favore di Patrizia De Blanck, che già minaccia di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Soltanto perché quest’ultima ha duramente attaccato Zorzi durante la diretta di ieri.

Serena Enardu su Instagram almeno per il momento ha preferito ignorare la nuova polemica di cui si è ritrovata ad essere protagonista e per il web, che l’ha massacrata, è un po’ come se stesse confermando i loro sospetti. Sarà realmente così?