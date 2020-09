Patrizia De Blanck si ritira dal Grande Fratello Vip 5? La contessa, furiosa con gli autori, perde la staffe appena sveglia: “Mi sono rotta i cog*ioni”.

Risveglio traumatico per Patrizia De Blanck nella casa del Grande Fratello Vip 5. La contessa, dorme da sola, in una parte diversa della casa dove ha anche a disposizione un bagno tutto per sè. Tuttavia, le luci sempre accese e il letto scomodo le hanno fatto trascorrere una notte difficile al punto che, questa mattina, ha avuto anche difficoltà ad alzarsi. Dopo aver raggiunto i compagni in casa, si è lasciata andare ad uno sfogo furioso nei confronti degli autori dettando le condizioni per poter restare.

Patrizia De Blanck si ritira dal Grande Fratello Vip 5? Attacco furioso agli autori

Con il look della notte, Patrizia De Blanck ha raggiunto la casa grande per poter fare colazione con i suoi coinquilini. La contessa ha così colto l’occasione per sfogarsi per le condizioni in cui ha dormito. “A questo punto era meglio la galera. Almeno mettetemi un materasso. Stamattina ho fatto una fatica ad alzarmi“, ha spiegato ai suoi coinquilini.

Successivamente, di fronte alla richiesta degli autori di cambiare le batterie del microfono, ha perso letteralmente la pazienza.

“Io non faccio un caz*o di un caz*o. Non me ne frega proprio niente. Mi lasciate con quelle luci che non posso dormire la notte. Io me ne vado. Non posso vivere in queste condizioni. Mi sono rotta i cog*ioni”.

Enock ha provato a farla ragionare chiedendole dove avesse il microfono per cambiarle le batterie, ma la contessa è apparsa sempre più furiosa. Entrata in casa con un problema alle anche che si è procurata cadendo dalle scale di casa sua, la contessa ha chiesto una serie di garanzie che, a quanto pare, non avrebbe avuto. Chiamata poi in confessionale, è stata rassicurata dagli autori. Per il momento, dunque, il ritiro sembra scongiurato.

Visualizza questo post su Instagram PATRIZIA DE BLANCK GIÀ NERA CON GLI AUTORI🚀 #GFVIP #patriziadeblanck Un post condiviso da GFVIP5💎 (@grandefratellovip5sondaggi) in data: 15 Set 2020 alle ore 1:03 PDT

L’inizio del Grande Fratello Vip 5, dunque, è stato abbastanza movimentato. Tra la febbre alta di Tommaso Zorzi e le lamentele della contessa, è stata una partenza con il botto.