Francesca Pepe chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Francesca Pepe è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata della nuova concorrente del GF Vip.

Francesca Pepe è uno dei giovani personaggi scelti da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Francesca è poco nota al pubblico del piccolo schermo, l’ingresso nella casa segna la sua prima esperienza importante in tv, ma ha il suo vasto seguito sul web. La Pepe, infatti, è una nota influencer ed ha posato per la rivista Playboy.

Nome: Francesca Pepe

Data di nascita: 1996

Età: 24 Anni

Professione: modella

Luogo di nascita: Sarzana

Altezza: 172 Cm

Peso: 62 Kg

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Francesca Pepe: vita privata

Francesca Pepe, come anticipato, è una giovane modella nata a Sarzana, in Liguria, nel 1996. Su di lei purtroppo non si hanno a disposizioni tantissime informazioni, se non è che fin da piccola è sempre stata appassionata al mondo della moda e che nel 2016 riesce a vincere il titolo di Miss Europa.

Queste purtroppo sono le uniche informazioni disponibili sul conto della sua vita privata, ma probabilmente durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove avrà modo di poter interagire con gli altri personaggi del mondo dello spettacolo scelti da Signorini, racconterà molto di più di se stessa permettendo al pubblico che la segue da casa di apprezzarla anche per la sua persona e la sua storia e non soltanto per la sua bellezza.

Francesca Pepe: carriera

Francesca Peppe sta iniziando ora a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Nel 2016, come anticipato, è riuscita a vincere il titolo di Miss Europa e qualche tempo realizzata un servizio fotografico come mamma l’ha fatta per l’edizione italiana di PlayBoy.

Nonostante si sia imbarazzata e non poco nel realizzare un servizio fotografico senza alcun indumento, la modella si dice soddisfatta della scelta presa in quanto le foto che la immortalano sulla rivista mostrerebbero un giovane corpo di una donna che esprime tutta la sua sensualità e purezza senza mai diventare volgare.

Nel 2020 Francesca riesce a conquistare durante i provini Alfonso Signorini, che la sceglie per la quinta edizione del GF Vip. La modella, purtroppo, non farà subito il suo ingresso, a differenza di alcuni fortunati concorrenti che entreranno lunedì 14 settembre, ma entrerà in un secondo momento. Si presume durante il secondo appuntamento settimanale del reality show di successo di canale 5.

Francesca Pepe del Grande Fratello Vip è pronta a conquistare il pubblico del piccolo schermo e c’è chi è convinto che lei sarà una di quelle concorrenti che non passerà affatto inosservato di fronte agli attenti occhi dei telespettatori e c’è già chi ipotizza perfino una storia d’amore con Denis Dosio, che ha conquistato tutti con le sue foto prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

