Denis Dosio chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Denis Dosio chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del nuovo concorrente del GF Vip.

Denis Dosio è un giovane influencer di origine brasiliana che da qualche tempo ricopre il ruolo di opinionista nel salotto televisivo di Barbara d’Urso. Oltre ad essere uno dei personaggi di spicco del web, Denis è pronto a conquistare anche il piccolo schermo in quanto è stato scelto da Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Nome: Denis Dosio

Anno di nascita: 2001

Età: 19 anni

Luogo di nascita: Forlì

Professione: Studente e Influencer

Tatuaggi: Nessuno

Social: Instagram, Youtube, Tik Tok.

Denis Dosio: vita privata

Denis Dosio è un giovane influencer di origini brasiliane, nato a Forlì nel 2001 e studia Ragioneria all’ITC. Denis si fa strada nel mondo del web grazie al suo canale youtube, dove racconta retroscena riguardanti la sua vita privata. Conosce la popolarità grazie alla sua amicizia con Luca Vittozzi, ex protagonista de Il Collegio.

Denis ha una sorella, che non vuole in alcun modo far parte del mondo dello spettacolo, e un fratello Manuel Dosio con cui si diletta a fare video sui social. I due sono molto somiglianti ed anche il fratello maggiore è apparso qualche volta nei programmi di Barbara d’Urso.

Denis Dosio fidanzata

Denis non è fidanzato, ma non ha mai nascosto di volere una donna nella sua vita e che questa potrebbe essere proprio una delle sue fedeli sostenitrici. E’ stata paparazzato con alcune sue colleghe, ma non ha mai conformato alcuna relazione.

Denis Dosio carriera

La sua professione si basa, come anticipato, sul web. Infatti è uno youtuber e un influencer, ma di recente ha anche debuttato nel mondo della musica.

A Gennaio ha pubblicato il suo primo singolo, Non mi tocchi. La canzone parla di una storia che lo ha fatto soffrire. L’amore è sempre stato il principio cardine dell’influencer, che ha incentrato tutti i suoi contenuti con le sue su questo sentimento. A Luglio ha pubblicato il suo secondo singolo, Fatto a regola d’arte, ma non si è ancora sbilanciato in merito alla pubblicazione di un album vero e proprio.

Denis Dosio polemiche

Denis Dosio è stato protagonista di numerose polemiche. L’influencer ha rivelato di essere stato vittima di bullismo, in quanto sarebbe stato rinchiuso in un bagno pubblico. Il tutto è stato ripreso e pubblicato su internet, ma in molti hanno accusato il beniamino di Barbara d’Urso, che è stato anche aggredito in Grecia, di essersi inventato tutto e di essere alla ricerca di popolarità, ma le polemiche non finiscono di certo qui.

Di recente ha scelto di impostare il suo profilo Instagram in modalità privata in quanto avrebbe ricevuto numerose critiche dopo che in un video caricato sui social si scaglia contro le ragazze che vanno a ballare indossando la minigonna.

Denis Dosio è nel cast del GF Vip, insieme ad altri numerosi personaggi. L’ingresso nella casa più spiata d’Italia segna il suo progetto più grande all’interno del piccolo schermo degli italiani.