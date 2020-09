Enock Barwuah chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Enock Barwuah chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del fratello di Mario Balotelli.

Enock Barwuah è noto al pubblico del piccolo schermo e non per essere il fratello minore di Mario Balotelli, ma oltre a questo è molto di più. Enock è un calciatore professionista ed è stato scelto da Alfonso Signorini per essere uno dei personaggi del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Il fratello minore di Balotelli non deluderà in alcun modo le aspettative del pubblico da casa, visto che in passato è stato protagonista di qualche bravata. Il suo carattere non passerà di certo inosservato tra gli altri personaggi scelti per il reality show di successo di canale 5.

Nome: Enock Barwuah

Data di nascita: 20 Febbraio 1993

Età: 27 Anni

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Calciatore

Luogo di nascita: Palermo

Altezza: 183 Cm

Peso: 78 Kg

Tatuaggi: nessuno

Social: Instagram

Enock Barwuah: vita privata

Enock Barwuah, come anticipato, è il fratello minore di Mario Balotelli. I due non sono gli unici membri della loro famiglia. Oltre al padre Thomas, un operaio, e la madre Rosa, hanno anche altri due fratelli Abigail ed Angel.

Enock è nato a Palermo, nel 1993 e il suo segno zodiacale è quello dei Pesci. Non ha un’infanzia facile in quanto dopo l’affido di suo fratello Mario ad un’altra famiglia, ecco perché i due hanno un cognome diverso, a causa delle tante difficoltà del loro nucleo, soffre molto la mancanza di quest’ultimo. I fratelli, pur non avendo vissuto molto insieme, sono davvero molto simili e non soltanto dal punto di vista estetico. Tant’è che condividono la stessa passione per lo sport, entrambi sono due calciatori professionisti, ed un carattere di certo facile. In particolar modo Enock, che qualche tempo fa è stato vittima di uno scherzo de Le Iene.

Il suo forte temperamento però va anche oltre il piccolo schermo degli italiani, in quanto ha avuto qualche problema con la giustizia. Nel 2012 il fratello di Mario Balotelli è stato arrestato per un’aggressione ai carabinieri, ma riuscirà a cavarsela trascorrendo un breve periodo agli arresti domiciliari.

Enock Balotelli è fidanzato, ma non è molto interessato al mondo del gossip e della cronaca rosa, nonostante sia un calciatore professionista, e per questo motivo non ha mai voluto presentare la sua compagna al grande pubblico. Al momento vive a Brescia con suo caro amico, ma dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini tutto potrebbe cambiare e chissà, oltre al mondo del calcio, Enock potrebbe pensare anche a quello dello spettacolo.

Enock Barwuah: carriera

Come anticipato, Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è un calciatore professionista. La sua carriera, dopo aver giocato per un breve periodo in varie scuole calcio dove non passa inosservato agli occhi dei talent scout, inizia nella stagione 2011 / 2012 al Rapallobogliasco. Nonostante lo straordinario talento, Enock non è stato fortunato quanto suo fratello e gioca, ed ha giocato, soltanto per squadre minori, ma il suo obiettivo è quello di arrivare a giocare per le squadre di serie A.

Al momento il suo ruolo è quello di attaccante nell’U.S Caravaggio, una squadra situata in serie D. Purtroppo il suo carattere fumantino non riguarda soltanto la sua vita privata, ma anche quella professionale. Nel 2019, il fratello di Mario Balotelli, tra l’altro di recente lui gli ha scritto un messaggio prima dell’ingresso al GF Vip, è stato sospeso per ben 7 giorni a causa di una furiosa lite con un arbitro, che ha spinto, generata da una manata data ad un giocatore avversario. Il tutto sarebbe avvenuto dopo soltanto 7 minuti dal suo ingresso in campo, decisamente un bel record.

Purtroppo tale gesto ha penalizzato la sua carriera di calciatore, tant’è che in molti lo hanno definito un ottimo atleta ma difficile, se non impossibile, da gestire. Questo, in maniera inevitabile, potrebbe anche impedirgli di realizzare il suo sogno di giocare nella tanto ambita serie A.

Chissà se questo suo forte temperamento lo aiuterà o meno nella casa del Grande Fratello Vip, visto che è stato scelto da Alfonso Signorini come uno dei concorrenti della quinta edizione del reality show di canale 5. Enock Barwuah nel cast del GF Vip ha però le idee chiare. Il suo scopo, infatti, è quello di dare voce nella casa ai ragazzi italo africani, oltre a che a mettersi in gioco ovviamente. Decisamente un bell’obiettivo, visto il clima di razzismo che si respira di recente nel nostro paese e il suo messaggio potrebbe essere un valido aiuto per molti ragazzi. Enock, che varcherà questa sera la soglia rossa a differenza di altri concorrenti, riuscirà nel suo obiettivo oppure il suo carattere fumantino gli impedirà di portare il messaggio che si è imposto di mandare nella casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere, anche se sicuramente non sarà tra quei personaggi che passano inosservati.

Si ringrazia il sito chiecosa per le informazioni.