Enock Balotelli, il fratello Mario fa il tifo per lui: “Felice di vederti al GFVip”

Enock Balotelli parteciperà al Grande Fratello Vip ad incoraggiarlo, con le dovute raccomandazioni, c’è anche il fratello Mario celebre bomber italiano.

Enock, il fratello di Mario Balotelli, parteciperà alla quinta edizione – che partirà il prossimo 14 settembre su Canale 5 – del Grande Fratello Vip. C’è grande attesa per la ripartenza del celebre reality show che, come di consueto, ha sempre riscosso molto successo. Signorini, mattatore della trasmissione sul Biscione, ha già rivelato qualche indiscrezione ma il ragazzo in questione ha fatto di meglio raccontandosi sul settimanale “Chi”.

Enock ammette che la proposta di partecipare sia arrivata nel momento giusto, con la benedizione anche del fratello Mario che rivela: “Sono molto legato a lui, spero che riesca a godersi al meglio questa opportunità. So già che farà danni”.

Enock Balotelli, il fratello Mario lo incoraggia: “Viviti al meglio il GFVip”

Vedendo il recente passato, e anche qualche exploit nel presente, di Mario, potremmo azzardare che la sregolatezza è una dote di famiglia. Enock, però, lo difende e promette che farà il possibile per trarre il massimo da questa occasione televisiva: “Spero che Mario possa avere un futuro raggiante lontano dall’Italia, questo Paese, calcisticamente parlando, non lo ama. Spero sempre che possa accadere qualcosa di bello per lui con un club italiano ma, ormai, ho forti dubbi”.

Perplessità che, invece, non sussistono quando si parla di entrare nella casa: “Non vedo l’ora che inizi tutto, avevo una ragazza ma ho fatto un casino durante il lockdown e ci siamo lasciati dopo una lunga relazione. Quindi il GFVip è l’occasione giusta per voltare pagina, ho già visto che ci sono delle belle concorrenti. Mammamia, farò danni, ne sono sicuro (ride)”.

Allora, interviene nuovamente il fratello Mario che rimarca: “A quel punto verrò io nella casa, ma per bastonarti (ride)“. Insomma, tra il serio e il faceto, Enock è pronto a fare breccia nel pubblico italiano con la speranza di farsi conoscere ulteriormente. È arrivata anche l’investitura del fratello centravanti, non resta che vedere come si comporterà una volta aperta la “porta rossa”, ma occhio: alla prima alzata di testa, Mario potrebbe risentirsi. In gioco, stavolta, non c’è soltanto la reputazione personale ma anche un legame importante da preservare e difendere.

