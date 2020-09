Allerta alimentare: richiamato preparato per insalata

Richiamo alimentare per preparato per insalata capricciosa. Tutte le informazioni per riconoscerla.

Nella giornata di ieri è stato emesso un nuovo richiamo alimentare. Questa volta ad essere stato richiamato è stato un preparato per insalata di mare e, nello specifico, per insalata capricciosa. Il motivo, come è spesso accaduto in questo ultimo periodo è la possibile presenza di salmonella. A seguire tutte le informazioni per riconoscere il prodotto che, ovviamente, non può essere consumato.

Richiamato un preparato per insalata di mare capricciosa

L’annuncio è presente sul sito del Ministero della Salute dove è stato reso noto che un preparato per insalata capricciosa della Promar è stato richiamato per possibile presenza di salmonella.

Queste sono le informazioni rese note e alle quali è bene prestare attenzione.

Nome del prodotto: Preparato per insalata capricciosa

Marchio: Promar

Ragione sociale dell’Osa. Marr SPA

Lotto di produzione FL11

Marchio di identificazione dello stabilimento/produttore: IT 787 CE

Nome del produttore: RIVAMAR SRL

Sede dello stabilimento: Via del lavoro 41, Taglio di Po (Ro)

Data di scadenza: 10/04/2021ù

Descrizione prodotto: Busta da 800 grammi

Motivo del richiamo: Possibile presenza di salmonella

Sempre sul sito del Ministero della Salute viene inoltre specificato che il prodotto non va consumato. Inoltre chi è in possesso del lotto sopraindicato è invitato a restituirlo pressi il punto vendita. In questi casi è possibile ottenere un rimborso o avere in cambio un prodotto senza problemi.

Se si fosse già consumato il prodotto, è consigliabile rivolgersi al proprio medico curante segnalando la cosa e specificando il motivo per cui lo stesso ha subito un richiamo.

Come sempre, prestare attenzione alle allerte alimentari è indispensabile per evitare problemi dovuti al consumo di prodotti che sfortunatamente sono risultati non idonei o, come in questo caso, potenzialmente pericolosi. In questo modo si salvaguarda con maggior sicurezza sia la propria salute che quella dei propri cari.

Intanto ne approfittiamo per ricordar le allerte più recenti che riguardano del cioccolato di una nota marca, di un cioccolato fondente e di una nota salsa di soia. Prodotti che, come sempre, non vanno consumati ma riportati indietro presso il punto vendita dove sono stati acquistati.