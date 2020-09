Allerta alimentare per cioccolato di marca

Nuova allerta alimentare per tavolette di cioccolato. Annuncio diramato da Iper e Bennet.

Uno degli alimenti più amati da tutti è senza alcun dubbio il cioccolato. Che si tratti di quello al latte o fondente, chi lo ama non può fare a meno di sceglierlo nei propri acquisti e tutto con vendite sempre molto elevate, specie con l’arrivo della stagione fredda. È quindi facile immaginare come un’allerta che lo riguarda sia da prendere in seria considerazione.

Questa volta, dopo il recente ritiro del cioccolato del Conad, ben due ipermercati hanno effettuato il richiamo di una nota marca di cioccolato. A seguire tutte le informazioni per riconoscerlo.

Richiamo del cioccolato Ovomaltine

In pochi giorni, gli amanti del cioccolato si trovano a dover controllare ancora una volta gli acquisti fatti. Gli ipermercati Iper e Bennet hanno infatti effettuato il richiamo del cioccolato Ovomaltine. Ecco tutte le indicazioni di riferimento:

Nome: Cioccolato Ovomaltine

Numero di Lotto: 1328913 A e 1328913 B

Data di scadenza: 08/05/2021

Paese di produzione: Svizzera

Produttore: Wander SA

Sede dello stabilimento: Fabrikstrasse 10, 3176 Neunegg, Svizzera

Confezione: Tavolette da 100 grammi

Motivo del riciamo: Frammenti di plastica

Sui siti degli ipermercati viene specificato che le tavolette di Ovomaltine con date di scadenza diverse possono essere consumate senza problemi.

Al contrario, coloro che hanno acquistato i lotti indicati qui sopra, sono invitati a non consumarla per nessun motivo e a riportare i prodotti acquistati presso il punto vendita al fine di ottenere un rimborso.

Sempre sui siti degli ipermercati, tra le avvertenze è stato indicato un numero da chiamare per avere maggiori informazioni. Il numero di telefono è: 0471-344306 reperibile dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:00

Riassumendo, quindi, gli amanti del cioccolato devono stare attenti ai lotti delle tavolette Ovomaltine riportati qui sopra e a quelli del marchio Conad la cui allerta alimentare per il cioccolato fondente è visibile qui.

Restare sempre aggiornati sulle varie allerte alimentari è molto importante. Si tratta inoltre di un modo per essere dei consumatori consapevoli ed in grado di provvedere alla propria salute in modo semplice ed efficace.