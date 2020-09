Durante un ecografia questa donna incinta fa una scoperta orribile

Durante un’ecografia nello studio del medico si scatena una grande agitazione. Il bambino nella pancia fa rabbrividire.

Una giovane donna britannica in attesa del suo bambino vive una gravidanza serena senza compicazioni fino al giorno in cui si reca dal ginecologo per una ecografia di routine e la situazione precipita.

Ecografia mostra alieno nella pancia

Laura Thomas è una giovane madre britannica che nel febbraio del 2017 portava in grembo il suo bambino. La sua gestazione procedeva nella norma fino a quando non fece un’ecografia di routine che preoccupò il medico. Il ginecologo prescrisse alla donna una risonanza magnetica urgente e quando la fece quello che i medici videro sullo schermo fù davvero scioccante: il bambino nella pancia ha un volto alieno e non si tratta di uno scherzo.. Cervello enorme, occhi sporgenti sembrava uscito direttamente dal film Mars Attack, eppure nelle ecografie precedenti il bambino cresceva nei parametri giusti.

Ovviamente questa mamma va nel panico, è preoccupata e spaventata ed intervistata per il quotidiano The Sun racconta che la sua prima reazione è stata quella di assicurarsi che nella sua pancia ci fosse ancora il suo dolce bambino: “Non è lui, vero?” La donna non riusciva a capire cosa stesse accadendo e la situazione appariva paranormale.

In realtà nella sua pancia non c’era stata un’onvasione aliena, quello era il suo dolce bambino che presentava strane somiglianze con gli alieni di Tim Burton perchè nel suo cervello si era formato un eccesso di liquido.

Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave e la situazione si è risolta in poco tempo. Poco mesi dopo Laura ha datto alla luce un bambino bellissimo ed in salute e oggi può finalmente buttarsi tutto alle spalle e ironizzare sull’accaduto. Per questo Laura e suo marito hanno deciso di condividere questa storia incredibile e mostrate le foto di quella risonanza: “Ora che sappiamo che va tutto bene possiamo riderci su”. Certo non capita tutti i giorni di vivere una situazione così.