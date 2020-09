Come decorare la casa in autunno: consigli, idee, immagini e video tutorials

L’autunno è una stagione che dona dei colori unici alla natura ma anche all’ambiente domestico. Scopriamo tante idee su come decorare la casa in autunno.

L’autunno è alle porte e quando la natura subisce i mutamenti stagionali, anche noi abbiamo bisogno di vivere un nostro cambiamento, non soltanto nella routine giornaliera che si allontana sempre di più dalla calde e rilassanti giornate estive, ma anche nel nostro ambiente domestico.

Le decorazioni sono per molti una passione e anche un modo per creare armonia e donare colori e profumi nella casa che ricordino la stagione presente. Scopriamo tante idee per decorare la casa in autunno, come le ghirlande, i centrotavola e le candele.

Decorazioni autunnali per la casa: le ghirlande

La ghirlanda è un elemento decorativo presente in tutte le stagioni e veste i colori e la foggia del tutto unici. L’autunno e l’inverno sono però le stagioni in cui le ghirlande sono decisamente le protagoniste della casa, dal fuori porta alla ghirlanda messa a tavola con le candele. Scopriamo tante idee a cui ispirarsi per la realizzazione di una ghirlanda autunnale unica.

Ghirlande dai colori autunnali, con basi cromatiche di arancioni, verde bosco, marrone cioccolato i cui elementi decorativi sono per lo più foglie, bacche, frutta e ortaggi. La basi su cui creare la ghirlanda possono essere di spugna per fioristi, polistirolo o anche vimini. Gli elementi decorativi si possono trovare nei negozi di fioristi o nei vivai più forniti. Fiocchi e nastri saranno facilmente reperibili nelle mercerie.

Decorazioni autunnali per la casa: i centrotavola

Il centrotavola è un’altra decorazione per la casa che molti amano sfoggiare ogni giorno ma anche ai pasti, nelle dimensioni e nella tipologia adatte ad accompagnare un pranzo o una cena.

Le zucche ornamentali l’elemento decorativo autunnale per eccellenza, ma anche rami, foglie, bacche, frutta secca e tante pigne per creare dei centro tavola davvero meravigliosi. Anche un semplice barattolo di vetro riciclato può diventare un centro tavola autunnale molto originale.

Decorazioni autunnali per la casa: le candele

Le candele hanno un ruolo di rilievo in ogni stagione, ma l’autunno e l’inverno si vestono di colori caldi e profumi avvolgenti. Tanti i brand che propongono candele con cere naturali ed essenze paradisiache ma anche il fai da te può dar vita a bellissime candele profumate.

Semi e legumi secchi sono la base per creare delle candele autunnali. Stecche di cannella, foglie, bacche e frutta secca assieme a nastri di iuta naturale, spaghi dall’aspetto rustico ma anche nastri dai colori caldi. Bellissime, anche come idee regalo tutte le candele nelle giare a tema autunno e profumatissime.

Decorazioni autunnali per la casa: i video tutorial per realizzarle a mano

Facendosi ispirare dalle immagini e dai video tutorials si potranno realizzare tante decorazioni autunnali fai da te, perfetta anche come dono per le persone più care. Via libera alla fantasia che vestirà d’autunno anche il nostro cuore!