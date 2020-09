Ermal Meta e Fabrizio Moro, l’abbraccio a Verona. I fan: “Vera amicizia”

Ermal Meta e Fabrizio Moro si ritrovano a Verona per i Seat Music Awards 2020. L’abbraccio fraterno scatena i fan: “Vera amicizia”.

Sono passati più di due anni da quel febbraio 2018 che li vide protagonisti e vincitori del Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente, ma l’affetto tra Ermal Meta e Fabrizio Moro non solo è rimasto intatto, ma è aumentato sempre di più. Il due cantautori, legati da un’amicizia vera e profonda come più volte hanno sottolineato entrambi, si sono ritrovati a Verona per partecipare ai Seat Music Awards 2020, in onda questa sera su Raiuno. I fans sono accorsi numerosi a Verona immortalando il momento MetaMoro e pubblicando sui social foto e video dell’abbraccio tra i due cantautori.

La foto che vedete qui in alto, estrapolata da un video e pubblicata sui social da tutte le fanpage di Ermal Meta e Fabrizio Moro che torneranno a collaborare insieme, ha scatenato l’entusiasmo dei fans che, a distanza di due anni e mezzo, affermano di essere fellomente innamorati dei MetaMoro e della loro splendida amicizia. Al di là della collaborazione musicale che li ha portati a vincere Sanremo, a partecipare all’Eurovision e a finanziare tante operazioni per salvare vite umane con i proventi di Non mi avete fatto niente, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno trovato, l’uno nell’altro, uln amico fraterno.

Entrambi “sopravvissuti”, come amano definirsi, Ermal e Moro sono entrati nel cuore di tutti per la loro semplicità ed umiltà. I fans hanno così avuto la possibilità di rivederli insieme, all’esterno dell’albergo di Verona che li ospita e da dove, Fabrizio Moro ha anche dato il buongiorno, dopo aver salutato i rispettivi staff, si sono allontanati per parlare tra loro. Il video di tale momento che potete vedere qui in basso ha mandato in delirio i fan su Instagram e Twitter.

E i fan, ora, aspettano solo di vederli nuovamente cantare insieme. Arriverà presto quel momento?