Fabrizio Moro, il buongiorno da Verona manda in delirio il web. Poi la promessa

Fabrizio Moro, da Verona per i Seat Music Awards 2020, manda in delirio di fans con il buongiorno dall’albergo e una promessa.

Fabrizio Moro scatena l’entusiasmo dei fans con una promessa per il futuro e il buongiorno dalla stanza d’albergo dove si trova per i Seat Music Awards 2020 che si svolgeranno questa sera con la diretta, in prima serata, su Raiuno. Giunto a Verona ieri, il cantautore romano ha pubblicato su Instagram una breve storia con cui ha fatto una promessa a tutti i suoi fans che non hanno nascosto l’entusiasmo di fronte alle sue parole. Questa mattina, poi, prima di recarsi alle prove, ha dato il buongiorno a tutti allietando la giornata a chi lo segue sempre con tanto affetto.

Fabrizio Moro: “Appena si potrà, facciamo un concerto all’Arena di Verona”

Fabrizio Moro infiamma i fan con un grande annuncio. Giunto a Verona, dopo aver riassaporato l’atmosfera dell’Arena di Verona, il cantautore ha deciso di fare una promessa ai fans. “Appena si risolve tutta la situazione, facciamo un bel concerto all’Arena di Verona. Promesso”, ha detto Moro in una storia pubblicata su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pagina dei Fan (@ilsensodiognicosa._) in data: 4 Set 2020 alle ore 7:59 PDT

Questa mattina, poi, prima di tornare all’Arena per le prove dei Seat Music Awards 2020 riassaporando così il palco dopo il mini concerto tenuto in Sardegna, ha deciso di dare il buongiorno ai fans direttamente dalla propria camera d’albergo scatenando ulteriormente la gioia dei fans che hanno ripreso immediatamente il video condividendolo sulle varie fanpage.

Sul palco dell’Arena di Verona, accompagnato dal maestro Claudio Junior Bielli, Moro regalerà ai telespettatori di Raiuno e al pubblico presente un’emozione versione de Il senso di ogni cosa, il brano scritto quando è diventato per la prima volta padre.