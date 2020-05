Ermal Meta, in diretta con la pagina Instagram All Musi Italia, conferma l’intenzione di tornare a scrivere una canzone con l’amico Fabrizio Moro.

Ermal Meta conferma l’intenzione di tornare a collaborare con l’amico Fabrizio Moro. Dopo aver annunciato l’intenzione di tornare presto a scrivere insieme durante una diretta Instagram, dopo le dichiarazioni di Moro, arrivano quelle di Meta che, in diretta Instagram con la pagina di All Music Italia, ha confermato di scrivere una nuova canzone appena potranno rivedersi.

Ermal Meta: “non vedo l’ora di poter rivedere Fabrizio Moro per scrivere una nuova canzone e per tornare a prenderlo in giro dal vivo”

Collaborare sulla canzone “Non mi avete fatto niente” con cui hanno vinto il Festival di Sanremo 2020 due anni fa ha fatto nascere una grande amicizia tra Ermal Meta e Fabrizio Moro. Una coppia musicale molto apprezzata dai critici e amatissima dai fans che sognano di ascoltare presto una nuova canzone firmata dai Meta-Moro.

Durante una diretta condivisa su Instagram, Moro e Meta hanno scatenato l’entusiasmo dei fans annunciando una nuova collaborazione che Ermal ha confermato durante una diretta con la pagina Instagram di All Music Italia.

“Io e Fabrizio (Moro ndr) dal punto di vista creativo siamo molto fisici. Entrambi abbiamo un approccio molto fisico con la scrittura in studio con chitarra, pianoforte. Camminiamo in giro. Farlo su Skype è una cosa difficile. Speriamo di poterci rivedere presto per scrivere una nuova canzone. È passato del tempo e io non vedo l’ora di tornare a prenderlo in giro dal vivo e non solo per telefono”, ha detto il cantautore.



“Speriamo di rivederci presto, così scriviamo qualcosa di nuovo perché è passato del tempo, mi piacerebbe prenderlo in giro a tu per tu, mi sono stancato di farlo al telefono” 🥺❤️ pic.twitter.com/IcWDVoBkSI — LeMetaMorizzate (@meta_moro) May 8, 2020

Collaborazione in vista, dunque, per la coppia Meta-Moro anche se i fans dovranno munirsi di pazienza. I due cantautori intendono tornare a scrivere insieme, ma non su Skype. La stessa intenzione di tornare a scrivere insieme era stata confermata da Fabrizio Moro in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Fatto quotidiano alla vigilia del concerto del Primo Maggio. «Dobbiamo rimboccarci le maniche: con Ermal Meta scriveremo una canzone su questo tempio strano».