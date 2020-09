Involtini di melanzane, ancora una volta? Sì, ma in questo caso il ripieno è particolare: sono gli involtini di melanzane con verdurine

Per sfruttare le melanzane nel pieno della loro maturazione, cioè in estate, ci son mille ricette. Ma gli Involtini di melanzane con verdurine sono speciali perché hanno un ripieno diverso da quello classico. Un pieno di verdure che farà felici anche i vegetariani e quelli che sono a dieta, per un piatto davvero leggero.

Nel nostro caso abbiamo utilizzato il porro, la zucchina e il sedano, ma potete davvero sbizzarrirvi con la fantasia. La preparazione è veloce, non necessita di particolari abilità manuali e il risultato finale vi soddisferà.

Ingredienti

500 g melanzana

200 g zucchina

100 g porro

80 g sedano

100 g provola

prezzemolo

olio d’oliva

sale

Involtini di melanzane con verdurine, cottura veloce in forno

Gli involtini di melanzane con verdurine sono adatti per essere serviti come antipasto oppure come secondo piatto accompagnati da un’insalata. In frigo si conservano per un paio di giorni, ma sono adatti anche ad essere congelati.

Preparazione:

Togliete alla melanzana il picciolo e lavatela. Poi asciugatela con un canovaccio e, senza sbucciarla, tagliatela a fettine sottili nel senso della lunghezza. Mettetele in uno scolapasta, salatele e lasciate che rilascino l’acqua. Pulite il porro, la zucchina e il sedano. Lavate tutte le verdure e tagliatele a julienne, cioè a bastoncini sottili, poi fate lo stesso con il formaggio.

Mettete a riscaldare in una padella larga 3 cucchiai d’olio e rosolate bene la verdura, facendola saltare a fuoco vivace, per 3-4 minuti. Alla fine porro, zucchina e sedano dovranno rimanere croccanti. Salatele e lasciatele raffreddare.

Quindi passate sulla griglia bollente le fettine di melanzana, girandole da ambo i lati. Dovranno ammorbidirsi senza cuocere del tutto. Poi mettetele in un piatto e su ogni fettina distribuite qualche pezzetto delle tre verdure e qualche bastoncini di formaggio. Poi chiudetele arrotolando le fette su loro stesse.

Piazzate gli involtini di melanzana in una pirofila, salateli e cospargete con del prezzemolo tritato. Bagnate con un filo d’olio e cuocete in forno a 180° per 10′, il tempo necessario al formaggio per fondere e per avere una bella crosticina. Serviteli caldi, oppure tiepidi.