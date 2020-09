Marco Baldini papà a 61 anni: nel giorno del suo compleanno, il conduttore annuncia l’arrivo del suo primo figlio. La fidanzata Aurora è incinta.

Marco Baldini diventerà papà a 61 anni. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram del conduttore che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui mostra il pancione della fidanzata Aurora sul quale lascia un bacio. “3 Settembre 2020. Sessantuno anni. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, scrive Marco Baldini su Instagram.



Marco Baldini, primo figlio a 61 anni: la fidanzata Aurora è incinta

Grande gioia e regalo meraviglioso per Marco Baldini che, nel giorno del suo 61esimo compleanno ha annunciato che diventerà padre per la prima volta. Felicemente innamorato della fidanzata Aurora con cui vive una relazione stabile ormai da qualche anno, Baldini è pronto a tuffarsi nell’avventura più bella della sua vita.

Della compagna Aurora, Baldini ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del programma di Raiuno “Vieni da me” condotto per due stagioni da Caterina Balivo. Come riporta IlSussidiario.net, Baldini si è lasciato andare ad importanti dichiarazioni nei confronti della fidanzata.

«L’ho conosciuta in un bar, ci siamo trovati a fare un aperitivo a Roma. Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile: ci siamo trovati a parlare ed è scattato il feeling. Lei non aveva idea di chi fossi. Le piace stare in sordina, lavora come impiegata ed è lontana dalla tv. Inizialmente non aveva idea di chi fossi, si è fatta qualche domanda quando ha visto che mi chiedevano gli autografi per strada. Poi su Wikipedia ha visto chi ero».

Un amore che è cresciuto giorno dopo giorno e che sta per essere coronato dalla nascita di un figlio. Un desiderio che Baldini aveva e che sta per realizzarsi.