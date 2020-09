Fazzoletti personalizzati per le lacrime di gioia: l’idea in più per stupire

Stupite gli invitati al vostro matrimonio con un divertente e tenero pensiero: i fazzoletti personalizzati per le lacrime di gioia, utili e di sicuro effetto.

Sono i dettagli a fare la differenza. Ve lo avremo ripetuto oramai cento volte e più: il successo di un matrimonio, la sua capacità di rimanere impresso nella mente degli invitati, che continueranno poi a parlare negli anni a venire, dipendono essenzialmente da una costellazione di dettagli che gli sposi (o un wedding planare per loro conto) avranno abilmente saputo intrecciare lungo l’intero e vento.

Ecco allora che si organizzano diversi spunti di intrattenimento come il flower bar, dove omaggiare gli invitati di composizione floreali che potranno anche realizzare con le loro mani, o il beauty corner, dove le donne potranno ritoccare il loro look anche con l’aiuto di un make up Artist.

E poi tanti piccoli dettagli che accompagnano gli ospiti lungo l’intero evento, come le targhette con i nomi da appuntare sui vestiti, le ciabattine per sollevare tutti dal peso di scomode scarpe eleganti, il ventaglio e i capelli per i momenti più caldi e tanto altro ancora.

Oggi vogliamo proporvi una vera chicca, qualcosa che con una minima spesa strapperà il sorriso a tutti i vostri ospiti facendoli sentire veramente coccolati. Vi proponiamo infatti dei fazzoletti personalizzati, piccoli, usa e getta ma molto speciali.

Fazzoletti personalizzati solo per lacrime di gioia

Chi durante un matrimonio non ha bisogno di un pacchetto di fazzoletti? Quando la lacrimuccia scende meglio farsi trovare preparati e, qualora i vostri invitati non siano stati così lungimiranti, ci penserete voi a fornire un supporto molto speciale.

On line possono facilmente esser reperiti, e a un costo veramente ridotto, dei piccoli pacchetti personalizzabili con fazzoletti usa e getta. La moda viene dall’America e propone in abbinamento al pacchetto l’iconica scritta “for your tears of Joy” che in italiano è stato poi tradotta in “solo per lacrime di gioia”.

I fazzoletti con il loro slogan potranno esser inseriti nella classica wedding bag oppure posti in una cesta che accoglierà gli ospiti all’ingresso della location prescelta per la cerimonia.

State pur certi che non appena i vostri invitati vedranno il pacchetto con la sua tenera scritta non potranno far a meno di sorridere e apprezzare il pensiero.

Sulla confezione si riportano poi solitamente anche le iniziali o i nomi degli sposi e la data della cerimonia ma, naturalmente, ogni coppia potrà poi personalizzare il pacchetto come meglio crederà.

Ecco allora un nuovo dettaglio da aggiungere alle vostre memorabili nozze, un nuovo asso nella manica che concorrerà nel rendere l’evento semplicemente impeccabile e, di conseguenza, indimenticabile.