Can Yaman in “gabbia” con camicia bianca e pettorali in vista –...

Can Yaman in “gabbia” su Instagram con camicia bianca e pettorali in vista: la star di Daydreamer sbarca in prima serata e fa impazzire i fan, foto.

Can Yaman torna a far impazzire i fan con la foto che vedete qui in alto. “In gabbia”, scrive semplicemente l’attore turco di Daydreamer – Le ali del sogno mostrandosi in tutta la sua bellezza. Capelli corti, barba incolata, occhiali da sole e camicia bianca lasciata sbottonata per lasciare intravedere i pettorali di un fisico statuario e super allenato.

Una foto semplice, probabilmente tratta da uno dei suoi ultimi lavori, che ha letteralmente fatto impazzire tutti i suoi followers collezionando in pochi minuti più di 150mila like a dimostrazione dell’incredibile affetto che il pubblico prova nei suoi confronti.l

Can Yaman, la foto con i manager conquista tutti

Sia da solo che in compagnia, Can Yaman che ha ereditato la bellezza dal padre, conquista sempre gli apprezzamenti dei suoi fan che, ormai, appartengono a diverse nazionalità. Nella foto che vedete qui in alto, l’attore turco è in compagnia dei suoi manager con cui, come mostra lo scatto, ha un ottimo rapporto. Sereno e sorridente, l’attore si gode l’incredibile successo che sta ottenendo non solo in Turchila, ma anche in Italia dove la soap opera Daydreamer – Le ali del sogno in cui recita accanto alla collega Demet Özdemir con cui ha uno splendido rapporto d’amicizia è un vero successo.

Lunedì 7 settembreinfatti, Can Yaman e Daydreamer Le ali del sogno sbarcheranno in prima serata su canale 5 con una puntata speciale della soap opera turca. Con il ritorno di Uomini e Donne che ha anticipato la messa in onda, infatti, Mediaset ha deciso di dedicare alla soap una puntata in prima serata e il sabato pomeriggio. Daydreamer, infatti, andrà in onda prima di Verissimo.

Visualizza questo post su Instagram BaY YaNlış ❌ 9. blm /// 20:00 İyi eğlenceler 🩸 Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 28 Ago 2020 alle ore 9:29 PDT

In attesa di vederlo in prima serata su canale 5, i fan continuano a complimentarsi con l’attore turco che riceve quotidianamente migliaia di complimenti. “Sei fantastico”, “Così ci stendi subito”, “Ma quanto sei bello?”, “meraviglioso come sempre”, sono solo alcuni dei commenti.