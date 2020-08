Torta salata con riso e zucchine, ricetta tipica ligure rivisitata

Ingredienti semplice preparazione veloce e l’attesa della cottura in forno. La torta salata con riso e zucchine è un piatto completo e buonissimo

Ancora una volta peschiamo dalla tradizione popolare per una ricetta facile, veloce e nutriente. La torta salata con riso e zucchine è una rivisitazione di un classico piatto della cucina ligure, tipico soprattutto della stagione estiva

Perfetta da servire come come piatto unico o secondo piatto nelle cene estive ma anche come finger food e nei buffet. Con un grosso vantaggio: la torta salata con riso e zucchine può essere preparata anche in largo anticipo, perché è buona appena pronta ma anche servita a temperatura ambiente. Se la presentate come secondo piatto, basterà accompagnarla con delle melanzane o peperoni grigliati, oppure un’insalata di pomodori.

Torta salata con riso e zucchine, le variante all’impasto

La sfoglia della torta salata con riso e zucchine è molto semplice, farina, olio e acqua. Ma potete anche sostituirla con della pasta brisée già pronta oppure con l’impasto per la pizza. Una volta pronta, la potete anche congelare e tenerla in freezer per due mesi.

Ingredienti:

250 g farina 0

800 g zucchine

100 g riso

100 g formaggio grattugiato

4 uova

90 ml latte

50 ml acqua

1 cipolla

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Preparazione:

Partite dalla base della torta salata: impastate la farina con 3 cucchiai di olio, un pizzico di sale, 50 ml di acqua fredda e il latte: d. Lavorate con le mani per ottenere un impasto morbido e liscio. Poi fatelo riposare in una ciotola coperto da un canovaccio.

Pulite le zucchine e tagliatele a dadini, rosolate la cipolla tagliata finemente in padella con poco olio per 2-3 minuti. Quindi aggiungete le zucchine e cuocetele per altri 5 minuti . Quando sono cotte mettetele in una ciotola e mescolatele con il riso crudo, aggiungendo anche le uova, il formaggio grattugiato, sale e pepe. Tutto questo sarà il ripieno della torta..

Stendete due terzi della pasta in una sfoglia molto sottile e foderate una tortiera rotonda da 24 centimetri. Poi farcitela con il ripieno a base di riso e zucchine. Stendete il resto della pasta e chiudete la torta, sigillando bene lungo il bordo per non far uscire il ripieno.

In una ciotolina sbattete due cucchiai di olio con un goccio di acqua e spennellate la superficie della torta . Infornatela a 180° per 70 minuti, poi quando è cotta sfornatela e lasciatela riposare almeno 10 minuti prima di servirla.