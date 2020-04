Pasta brisèe | due antipasti da preparare in poco tempo

La pasta brisèe è un impasto base che permette di realizzare diverse ricette sfiziose e croccanti in modo facile e veloce. Scopriamole

La pasta brisèe è un impasto base, che viene utilizzato in cucina per la preparazione di diversi piatti, per lo più antipasti sfiziosi o torte salate.

E’ un impasto tipico della cucina francese, molto apprezzata da tutti, basta acquistarla al banco frigo se non avete tempo per realizzarla, così da farcirla come preferite. Una valida alternativa alla pasta sfoglia, anche essa molto gradita.

Inoltre è croccante e si può farcire come preferite, scopriamo due antipasti sfiziosi da preparare a casa, seguendo le nostre ricette.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta sfoglia | 20 e più ricette con l’impasto salato più goloso di sempre

Cestini di pasta brisèe con gamberi e salsa

I cestini di pasta brisèe con gamberi, è una ricetta sfiziosa, che delizierà tutti i palati. Una ricetta da preparare quando avete ospiti per una cena sfiziosa e veloce, si farcisce con gamberi e una salsa con cetriolini, maionese, carote e sedano rapa. Scopriamo gli ingredienti e la preparazione.

Ingredienti per 12 cestini

1 rotolo di pasta brisèe

2 carote

1 presa di sale

200 g di sedano rapa

200 g di cavolo

100 g di cetriolini sott’aceto

1 cucchiaino di aceto bianco

100 g di maionese

100 g di panna acida

1 cucchiaino di zucchero

1 presa di pepe nero

30 gamberetti

1 cetriolo per decorare

Preparazione

Per preparare questo antipasto sfizioso, lavate e mondate le carote e il sedano rapa, con una grattugia, riducetele alla julienne.

Poi lavate e tagliate finemente il cavolo, il cetriolo e i cetriolini a pezzi piccoli, trasferiteli in una ciotola e aggiungete la maionese, la panna acida, l’aceto, lo zucchero, il sale e il pepe nero.

Con un cucchiaio amalgamate benissimo il tutto, poi tagliate a pezzetti i gamberetti e aggiungeteli, poi togliete solo 12 gamberetti per la decorazione finale. Fate raffreddare bene l’insalata lasciandola in frigo per un’ora.

Trascorso il tempo, togliete dal frigo la pasta brisèe, stendetela e con un coppa pasta o dei bicchieri, ritagliate la pasta brisèe, a dischi perfetti, poi adagiateli in uno stampo per muffin.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ravioli fritti salati | un antipasto da servire a cena

Spennellate un pò di olio o imburrate la superficie, adagiate i dischetti ed infornate per circa 10 minuti a 180°, poi sfornate e fateli raffreddare. Prendete l’insalata dal frigo e riempite i cestini con l’insalata di gamberetti, mettete un ciuffetto di aneto e decorateli con un gamberetto ciascuno e con un pò di cetriolo.

Tartine di pasta brisèe con funghi e pancetta

Le tartine di pasta brisèe con funghi e pancetta, sono un antipasto facile e veloce da preparare, basta acquistare un rotolo di pasta brisèe e farcirlo i funghi cotti e la pancetta saltata in padella. E’ un idea da servire a tavola come stuzzichino prima della cena, si può preparare anche per un cena improvvisa, visto che si realizza in pochissimo tempo. SULLO STESSO ARGOMENTO: Antipasti fantasia: coccinelle e spiedini di pomodorini Ecco la ricetta da seguire passo passo. Ingredienti 4 funghi porcini

200 g di pancetta tesa

50 g di emmentaler

50 g di scamorza

1 spicchio di aglio

vino bianco q.b.

timo q.b.

sale fino q.b.

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva