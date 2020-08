Can Yaman e Demet Özdemir fidanzati? La verità sulle star di Daydreamer

Can Yaman e Demet Özdemir che nella soap opera Daydreamer – Le ali del sogno interpretano i protagonisti Can e Sanem, sono fidanzati davvero nella vita reale? A svelare tutta la verità è l’affascinante attore turco che ha parlato del legame che ha con la collega in un’intervista rilasciata al magazine Daydreamer – Le ali del sogno, dedicata proprio alla soap opera turca.

Can Yaman e Demet Özdemir di Daydreamer, tutta la verità sul loro rapporto

Can Yaman e Demet Özdemir hanno avuto molto feeling sul cast di Daydreamer come ha raccontato l’interprete di Sanem che ha anche svelato di aver dovuto fare molta gavetta per riuscire a realizzare il sogno di essere un’attrice. Il feeling particolare che si nota tra i due attori ha spinto i fan della soap opera turca a credere che tra i due sia nato davvero un sentimento. A svelare tutta la verità, oggi, è Can Yaman che ha ereditato la bellezza dal padre.

“Demet è un’amica. Non ci sentiamo molto, ma ci vogliamo bene. Ci siamo conosciuti per la prima volta con Demet sul set di Daydreamer. Io però già seguivo le cose che faceva lei e mi piacevano. Avere Demet nel progetto è stato anche un fattore importante nella mia decisione di farlo, perché la comunicazione e l’energia con il tuo partner passano al pubblico come uno specchio. Demet è iperattiva ed è stato divertente lavorare insieme. A volte ci siamo divertiti così tanto che i nostri compagni di squadra avevano difficoltà a stare al passo con la nostra energia”, ha spiegato.

L’attore turco, poi, ha descritto la sua donna ideale. “Mi piacciono le donne femminili, meno quelle che si atteggiano a ‘maschiaccio’ o parlano a voce alta. Non mi piacciono neppure quelle che si mostrano come donne misteriose. La mia ragazza ideale deve essere vivace, ma anche una sorta di rifugio […]. Adoro le donne belle ed eleganti che hanno fascino, energia […]. Sono attratto dalle donne che hanno una visione del mondo, una conoscenza e un’idea e che hanno uno spirito che fa la differenza in loro […].