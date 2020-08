Uomini e Donne, Giorgia Lucini è di nuovo incinta: l’annuncio

Giorgia Lucini, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha annunciato di essere di nuovo incinta. La notizia ha commosso i fan.

Giorgia Lucini è una delle storiche protagoniste del Trono Classico di Uomini e Donne e nonostante la sua storia con Manfredi, nata all’interno del programma, non sia andata come previsto, lei ha trovato la felicità al fianco del giocatore di basket Federico Loschi.

I due, lo scorso anno, hanno dato alla luce il piccolo Riccardo, e ora poco più di un anno dopo hanno annunciato che la famiglia è pronta ad allargarsi ancora una volta.

“Devo raccontarvi una cosa: erano le 4 e mezza della mattina quando ho letto di essere di nuovo incinta” ha esordito l’ex tronista su Instagram. “Il mio cuore in quel momento è esploso e non vedo l’ora di vedere i miei due piccoli giocare insieme, sorridere e anche litigare tra loro per poi fare subito pace perché non c’è nulla al mondo di più forte del sentimento che lega due fratelli“ ha proseguito Giorgia.

“Riccardo sarai il fratello maggiore migliore che possa mai esistere al mondo, mentre tu fagiolino preparare perché lui ti insegnerà ad usare il mocio, scope. Non passerai tutto il tuo tempo a giocare” ha concluso ironica. “Io e il tuo papà non vediamo l’ora di vederti” ha aggiunto.

Giorgia Lucini di Uomini e Donne è incinta e i suoi fan non potrebbero che essere felici per lei.

Giorgia Lucini di Uomini e Donne incinta: gli auguri degli ex tronisti

L’annuncio di Giorgia Lucini non ha sorpreso soltanto i suoi fan, ma anche tutti gli ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne, che hanno approfittato del momento per fare i loro migliori auguri alla coppia che presto vedrà nascere il nuovo piccolo, o piccola, di casa.

“La famiglia si allarga” ha scritto Beatrice Valli, compagna di Marco Fantini, che è da poco diventata mamma per la terza volta. “Finalmente ci siamo!” ha aggiunto la sorella di Beatrice, Ludovica Valli. “Te lo avevo detto prima che stavo aspettando il tuo secondo cucciolo” ha aggiunto. “Sono troppo felice per te, tesoro” ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne, facendo i suoi più sinceri auguri alla coppia.

“Ma che cosa meravigliosa, auguri!” ha scritto Nilufar Addati, che nelle scorse ore ha annunciato di essere positiva al covid.

Giorgia Lucini diventa mamma per la seconda volta. Una notizia che ha reso felice il popolo della rete, che aveva bisogno di belle notizie in questo periodo difficile che tutti noi stiamo vivendo.