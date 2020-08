Temptation Island: presentate altre due coppie di Alessia Marcuzzi

Il profilo ufficiale di Temptation Island ha appena presentato la terza e quarta coppia dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi su canale 5.

Tutto sembra essere pronto per l’edizione di Temptation Island con Alessia Marcuzzi. Il profilo Instagram ufficiale del programma, qualche ora fa, ha presentato la terza e quarta coppia del programma che sembrano non invidiare nulla a quelle che le hanno precedute.

Se nelle scorse ore vi avevano rivelato le prime due coppie del programma, che avevano incuriosito e non poco il popolo della rete, quest’oggi il cast è quasi completo e sembra promettere un’edizione degna di nota.

Le due nuove coppie sono formate da Gennaro ed Anna, che sono fidanzati da sei anni, e da Alberto e Speranza, legati da ben 16 anni e nonostante ciò non hanno ben chiaro se costruire un futuro insieme oppure no. Pronti per conoscere meglio le nuove coppie di Temptation Island?

Chi sono Alberto e Speranza e Anna e Gennaro di Temptation Island

Quest’edizione di Alessia Marcuzzi, come anticipato, sembra promettere davvero bene, ma concentriamoci su queste due nuove coppie.

La prima, quella di Speranza e Alberto, come anticipato, ha scelto di prendere parte al programma perché nonostante siano fidanzati da ben 16 non hanno ben chiaro se ci sono solide basi su cui costruire un futuro. Anche se, è bene precisare, che quello con maggiori dubbi sul futuro è lui, mentre la sua compagna ha ammesso senza troppi giri di parole che non avrebbe voluto prendere parte a Temptation Island, tra l’altro la Marcuzzi ha svelato un retroscena su quest’edizione, in quanto non si fida di lui. Insomma, ottime premesse se consideriamo che sono fidanzati da più di 10 anni.

La seconda coppia, invece, è quella formata da Gennaro e Anna. Loro sono fidanzati da sei anni, un po’ di meno rispetto ai loro colleghi, e dopo vari tira e molla hanno deciso di mettersi alla prova per capire se sono rispettivamente l’uno l’anima gemella dell’altro. Il loro viaggio nei sentimenti li aiuterà a fare chiarezza?

Il cast di Temptation Island di Alessia Marcuzzi è quasi al completo. Probabilmente all’appello mancano soltanto altre due coppie che sicuramente verranno presentate nelle prossime ore, visto che il programma dovrebbe andare in onda durante la prima parte del mese di settembre, in contemporanea al debutto della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. E’ anche per questo motivo che la produzione ha scelto di proporre al pubblico un’edizione interamente dedicata alle persone comuni, visto che ai vip ci penserà Alfonso.