6 trucchi sexy per risvegliare il calo di desiderio nella coppia

Vuoi risvegliare in voi la libido dei primi tempi? Scopri 6 consigli da mettere in pratica per non riuscire più a togliervi le mani di dosso.

E’ normale avere un calo del desiderio dopo mesi o anni insieme. L’amore si evolve, alcune dinamiche cambiano ma questo non significa necessariamente che l’amore sia al capolinea. Vi abbiamo raccontato come fare per tenere alto il desiderio di coppia negli anni oggi vogliamo condividere con voi alcuni consigli per farlo impennare rapidamente.

6 consigli per ravvivare il desiderio di coppia

Vuoi sapere quali sono i segreti delle coppie datate che fanno l’amore come il primo giorno? La realtà è che ci sono un’infinità di cose che possiamo fare per rendere più piccante i nostri incontri sotto le lenzuola. Basta un pizzico di fantasia. Ecco sei consigli dai quali prendere spunto per iniziare a cambiare la vostra routine sessuale e rinvigorirla. Una volta capito il metodo ti basterà applicarlo periodicamente. A tutti piacciono le sorprese.

1. Un appuntamento in incognito

Per fargli questa sorpresa devi avere un complice. Un suo collega magari. Organizzate un falso appuntamento di lavoro e quando si troverà sul posto sorprendilo con una linfgerie da fargli girare la testa e qualche bollicina. Quando si condive una casa si tende ad avere rapporti nello stesso luogo e questo può uccidere l’erotismo che si ciba di fantasia, inventiva ed audacia. Per creare l‘elevazione emotiva che manca nella vita di tutti i giorni, un posto insolito nel quale concedersi l’un l’altro potrebbe fare la differenza.

Evita di stuzzicarlo con un appuntamento anonimo al buio, non potrebbe piacerti sapere che accetta senza remore inviti da parte di sconosciute in posti come hotel.

2. Lasciati sedurre … da un altro

Hai mai sentito parlare di giochi di ruolo nella coppia? fallo travestire da idraulico e fallo suonare alla porta. Accoglilo in una misa sexy e improvvisate. Sarà divertente farti corteggiare da un’altro uomo e lui impazzirà di gelosia ma nello stesso il gioco gli potrebbe piacere e lo potrebbe stuzzicare, oserà sicuramente e darete una sferzata di novità alla performance.

3. Fai un’elenco di quello che ti piace di lui



Ti ricordi cosa ti faceva impazzire di lui? cosa facevate di diverso? cosa accendeva la vostra fantasia? bene annota tutti questi dettagli del tuo uomo, ripercorrete tutto insieme, col tempo le qualità dei bei vecchi tempi si sono trasformate in difetti, dovete reinvertire il corso della storia. Mentre elencherai i dettagli di ciò che ti piaceva di lui quando lo chiamavi con quel particolare nomignolo, ti stupirai di cosa uscirà dal tuo cassetto di memoria mentale e ricorda che a differenza di quei tempi avete un asso nella manica, il valore aggiunto: ora sapete esattamente come e cosa gli piace, mettete insieme il tutto e vedrete che risultati.

4. Rimuovilo dagli amici di Facebook

Essere “amici” del proprio ragazzo su Facebook ha i suoi svantaggi, ad esempio la perdita del sex appeal e la morte delle fantasie. La tattica è ancora una volta quella di reiventare la vostra coppia e di creare un alone di mistero. Inoltre se sai tutto quello che gli succede perchè pubblica su Fb anche quante volte è andato in bagno, cosa avete da raccontarvi quando vi ritrovate la sera?

5. Cerca di spodestarlo

Prendiamo l’iniziativa, non lasciamo che sia sempre lui a chiederci un pò di intimità, o un pò di novità, per una volta, destabilizziamolo. Proponiamo o accettiamo di provare qualcosa di nuovo, assecondiamo le sue fantasie, senza esagerare, trovate il compromesso affinchè siate sempre e comunque tutti e due a divertirvi. Se voi siete monogami evitate di realizzare la sua fantasia di scambista.

6. Inventiamo un’attività di coppia



Non vi stiamo consigliando di lavare i piatti insieme, uno che insapona e l’altro che risciaqua. Riflettete. Dopo diversi mesi o anni di convivenza, l’unica attività in coppia oltre a quella sessuale probabilmente è quella di guardare insieme dei film sul divano. Non sarebbe bello condividere qualcosa di più con il nostro uomo?. Optiamo quindi per un’attività extra che potrebbe cambiare tutto in termini di motivazione, per esempio un corso di massaggio, che possiamo mettere a frutto una volta arrivati a casa.