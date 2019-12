I 5 segreti delle coppie datate che fanno l’amore come il primo giorno

Per aiutarti a sconfiggere la routine sessuale sono sufficienti pochi semplici sforzi. Ecco i 5 segreti delle coppie di lunga data che continuano a fare l’amore in modo bollente!

Come parte integrante di una coppia, il rapporto sessuale può purtroppo diventare una routine. È normale che il desiderio e la passione siano più forti all’inizio di una relazione romantica, ma non dobbiamo dimenticare che i rapporti intimi sono un modo di comunicare con il proprio partner, di unirsi carnalmente e di fare del bene alla nostra salute. È quindi essenziale garantire che questo aspetto della relazione di coppia non venga afflitto dalla routine.

Routine sessuale nella coppia: 5 modi per sconfiggerla

Sebbene possa sembrare difficile nel corso degli anni e degli eventi della vita di una coppia, la routine è un flagello che è facile da rimuovere. Stando ad un recente studio della Chapman University in California, i ricercatori hanno scoperto che il 57% degli uomini coinvolti in una relazione a lungo termine non è sessualmente felice. Tuttavia, il 32% delle persone afferma che la loro vita sessuale è appassionata come durante i primi mesi della loro relazione romantica.

Ecco 5 semplici modi grazie ai quali le coppie datate riescono ad avere la stessa sintonia dei primi mesi a letto:

1 – Dimostrano il loro affetto durante il giorno

Il fattore principale in una relazione sessuale insoddisfacente è lo stato emotivo di uno dei coniugi. In effetti, per essere sessualmente felici, i partner devono essere felice fuori dal letto matrimoniale. Questo è il motivo per cui i coniugi che riescono a preservare una relazione sessuale soddisfacente non dimenticano mai di mantenere l’affetto all’interno della loro coppia e lo dimostrano costantemente con piccole manifestazioni emotive come un bacio o un abbraccio o una qualsiasi altra attenzione non aspettata. Attenzioni come un messaggio dolce durante il giorno, un mazzo di fiori o una cena romantica mantengono viva la fiamma.

2 – Parlano di sesso

Parlare dei propri desideri e delle fantasie regolarmente consente a diverse coppie di lunga data di avere una vita sessuale felice ed appagante. In effetti, la maggior parte delle coppie non parla abbastanza dei propri desideri per timidezza o teme che l’altro abbia un’immagine negativa. Lasciati andare e parla liberamente delle tue aspettative personali per sentirti pienamente coinvolto nella tua relazione intima. Inoltre, tieni una mente aperta sui desideri del tuo partner e parla dei tuoi limiti in modo che ciascuno possa soddisfare l’altro. Assicurati anche di condividere i tuoi sentimenti dopo aver fatto l’amore, sia positivi che negativi e costruttivi, per cambiare la tua vita sessuale in meglio.

3 – Si concentrano sul loro piacere

Ogni partner si concentra sul proprio piacere personale per essere felice nella relazione intima. In effetti, l’anatomia di un uomo e quella di una donna sono completamente diverse, quindi lo è anche la strada verso il settimo cielo. Ad esempio, un uomo vede l’orgasmo come la massima espressione di piacere, mentre le donne non devono necessariamente raggiungere l’orgasmo per essere ampiamente soddisfatte del rapporto sessuale. Quindi capire il tuo corpo e quello dell’altro aiuta a mantenere una vita sessuale felice. Inoltre, dando piacere al nostro partner, quest’ultimo sarà in grado di offrirlo a noi. Scopri perché le donne piangono dopo aver fatto l’amore.

4 – Provano cose nuove

Quando hai rapporti intimi con la stessa persona innumerevoli volte, è necessario ravvivare la tua vita coniugale e provare nuove cose. Nuove posizioni, giochi sessuali, un cambio di stanza o di un posto, una nuova lingerie o la visione di un film erotico per due sono strade da esplorare per mantenere viva la tua sessualità. Anche un semplice cambio di mobili o il posto dei mobili nella camera da letto possono fare la differenza!

5 – Creano un’atmosfera favorevole

Accendere candele e mettere musica romantica in sottofondo darà più piacere al nostro partner. In effetti, l’ambiente e l’atmosfera creata giocano di più sulla tensione sessuale che si stabilirà tra gli innamorati. Funziona chiaramente meglio di un preliminare o di un sesso scarsamente padroneggiato senza il desiderio di essere sessualmente realizzati. Quindi prepara un’atmosfera romantica, poi offri al tuo partner un massaggio o usa cibi come la classica panna montata o il cioccolato per goderti le prelibatezze della vita insieme.

