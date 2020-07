Come ravvivare il desiderio di coppia negli anni

Fanno l’amore ogni giorno dopo 20 anni di matrimonio. Scopri il segreto di questa coppia per mantenere alto il desiderio.

Col tempo alcune coppie perdono la libido nonostante il loro amore sia consolidato. Se sta accadendo anche a te scopri quali sono le possibili cause e cosa fare per ravvivare il desiderio ed aumentare la frequenza dei rapporti intimi nonostante il passare degli anni.

Desiderio di coppia: come mantenerlo alto negli anni

Spesso il rapporto di coppia subisce dei cambiamenti nel tempo che possono riguardare molti aspetti tra cui la fiducia, il rispetto e anche la sfera intima. Un calo del desiderio nella coppia è molto comune, le cause possono esssere molteplici: routine, impegni sociali e professionali, tensioni varie, nascita dei figli… possono passare settimane tra un rapporto intimo e l’altro, lunghe settimane in cui la coppia non si sfiora nemmeno e la cosa più eccitante che possa accadere è quella di sedersi sul divano a guardare la tv insieme. Questo fenomeno è comune ma non dovrebbe verificarsi in una coppia perchè gli scambi fisici sono molto importanti come abbiamo anche recentemente sottolineato in occasione di questo articolo: 8 cose che dimostrano che fare l’amore è il cemento di una coppia.

Fare l’amore è importante e quando il desiderio è in calo bisogna intervenire tempestivamente. Superare questo incaglio non è difficile come potrebbe sembrare. Secondo una testimonianza pubblicata su xoNecole, un sito fondato da Necole Kane, una blogger americana di successo, una coppia avrebbe affermato di aver fatto l’amore ogni giorno per 20 anni e ha rivelato i comportamenti adottati nella quotidianità per risveglaire la passione nella coppia.

Quindi se alcune coppie riescono a mantenere viva quella scintilla che li ha animati all’inizio della loro relazione, significa che poreste farlo anche voi, basta solo un pò di impegno e di accortezza atti a mantenere alto il sex appeal. Ricordate che ogni coppia ha le sue regole, quindi prestate attenzione ai bisogni e ai desideri dell’ altro per capire le vostre regole.

Fare l’amore per anni con la stessa persona incide sul piacere?

La risposta è negativa per molti sessuologhi che sono pronti ad affermare che l’amore è come il vino, migliora col tempo!

Col tempo la sessualità e l’intesa nella coppia migliora, imapariamo a dare piacere reciproco, a capire cosa piace all’altro ma il tempo può anche giocare a sfavore perchè tende ad appiattire la sessualità, a creare una routine che non è stimolante per la coppia, da qui la necessità di sperimentare cose nuove, giocare, mantenere un pò di mistero.

David e Monica sono sposati da vent’anni e sono l’esempio di una coppia che è riuscita a consolidare la loro sessualità. Per alimentare il desiderio all’interno del loro matrimonio, i due innamorati ha detto di essersi affidati a due grandi valori: altruismo e devozione.

La coppia racconta di non avere rapporti che durano a lungo ogni giorno ma di concedersi del piacere reciproco ogni giorno, il che significa che David a volte sveglia la moglie accarezzandole il seno fino a farle raggiungere il piacere oppure che Monica decide a sorpresa di stimolare il piacere del marito appartandosi sulla strada per andare al lavoro.

I due dunque si impegnano a soddisfare il partner anche quando non sentono necessariamente il bisogno di fare l’amore, in questo modo sono riusciti a mantenere vivo il desiderio anche dopo 20 anni di matrimonio e la frase più bella che ha detto Monica alla fine dell’intervista è stata: “Considero il mio uomo “passionale” e “generoso” e il mio uomo fa l’amore con me come se fosse grato per questa opportunità”.

Parole che mostrano l’orgoglio di essere sposata con un uomo attento e di essere felice al punto di non aver mai avuto neppure l’idea di tradire il partner.

Esistono delle regole generali per tutti e dei consigli che possono aiutarci a ravvivare il desiderio? Ovviamente si.

Come riaccendere la fiamma all’interno della coppia?

Il nemico numero uno da annientare nella coppia affetta da staticità del desiderio è la ROUTINE. Per risvegliare il desiderio, bisogna porre fine a questo circolo vizioso dell’astinenza e seguire qualche consiglio degli esperti:

– Trovate il tempo per la coppia

Tutti abbiamo obblighi ed impegni ma dobbiamo provare a riservare dei momenti per la coppia ogni giorno. Sorprendi il tuo partner con un bacio lunghissimo ed inaspettato quando torna dal lavoro oppure organizzate una fuga romantica per un weekend o una serata romantica, trovate cose allettanti da fare insieme.

– Esprimete pensieri ed emozioni

Il non detto può alimentare il fastidio e fare l’amore con una persona che ci infastidisce è molto difficile. Per arginare il fastidio basta parlare. Se il tuo partner ti ferisce o no di proposito, se non ti piacciono determinati comportamenti basta dirglielo. Non rischiare di sprofondare in una fossa di amarezza e risentimento.

– Incoraggiatevi

Siate il sostegno l’uno dell’altro. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi amato e apprezzato dal suo partner. Non esitare a lodarlo quando fa qualcosa di bello e quando fa uno sforzo.

– Mantenete privacy e mistero



Evitate di essere eccessivamente intimi, ad esempio di fare i bisogni in presenza dell’altro, il quale potrebbe non apprezzare quella immagine di voi. Inoltre evitate di farvi vedere trasandati, con la barba incolta o le gambe pelose, l’aspetto curato aumenta il desiderio mentre essere trasandati incide negativamente. Inoltre evitare la dipendenza emotiva ed i rischi che comporta in coppia, continuate ad avere una vita propria indipendentemente dalla relazione. Mantenete le vostre attività per il tempo libero, le vostre uscite con gli amici ecc.

– Siate fantasiosi



Per stuzzicare il desiderio ci vuole un pizzico di inventiva. Non lasciare che il tuo partner prenda sempre l’iniziativa in camera da letto, azionati, pensa fuori dagli schemi e offri al tuo partner nuove esperienze sessuali, come i giochi di ruolo. Coppia | Giochi di ruolo in intimità | come iniziare?

– Puntate sul sex appeal



Ricordi l’effetto che ti ha fatto al primo appuntamento? sbarbato, profumato, ben vestito… e tu con un vestitino sexy e i tacchi che gli piacciono tanto… Alcune persone trascurano il loro aspetto col tempo ma l’amore non ti rende cieco. E’ importante prendersi cura del proprio aspetto e mostrare la nostra veste migliore per tenere alto il desiderio.

Per far durare una relazione di coppia, oltre ad alimentare il desiderio ed i rapporti fisici bisogna puntare su elementi complementari che fanno bene alla relazione romantica, scopri alcuni modi per avere una vita di coppia entusiastica e duratura in questo video.