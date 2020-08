Federica Pellegrini torna in vasca: foto su Instagram in viaggio verso Roma

Federica Pellegrini si prepara a tornare a gareggiare in vasca a Roma: senza pubblico, ma con tanta voglia di stupire ancora una volta. Il post speranzoso su Instagram.

Federica Pellegrini alla volta della Città Eterna, proprio come eterno sembrerebbe essere il suo talento in vasca. La Divina, infatti, come chiarito durante il lockdown, non pensa affatto di ritirarsi: vuole arrivare a Tokyo 2021 per soddisfazione e orgoglio personale. “Se il fisico regge”, ha detto. Lei, però, farà di tutto per farsi trovare pronta all’appuntamento.

La trasferta di Roma serve proprio a riprendere confidenza con le grandi occasioni in vasca: il ritorno alle gare. Strano senza pubblico, ma necessario se vogliamo ritrovare una sorta di normalità anche nel nuoto agonistico. Proprio Federica Pellegrini, in tempi non sospetti, si è lamentata del fatto che, durante la quarantena e l’isolamento a causa del COVID-19, si parlasse troppo di calcio e poco di altri sport – tipo il nuoto – che pure avevano subìto la medesima brusca interruzione.

Federica Pellegrini e le gare senza pubblico: “Sensazione strana”

Troppo facile dire che delle nuotatrici azzurre non interessa nulla a nessuno, lo tesso vale per i nuotatori, il team azzurro in toto sta riscuotendo sempre maggior successo grazie anche alle prese di posizione degli atleti. In particolare fuori dalla vasca. Così Federica Pellegrini, in vista degli appuntamenti importanti che la aspettano a Roma, ha postato una foto su Instagram per rendere partecipi tifosi e appassionati di nuoto, oltre che semplici fan della celebre campionessa: “Sarà strano gareggiare nella piscina più bella del mondo senza pubblico e ancor più strano è tornare a preparare la valigia. Avrò scordato sicuramente qualcosa”, scrive la Pellegrini su Instagram.

Tutto quello che deve avere lo possiede già e non c’è bisogno di una valigia per portarlo con sé: l’abilità smisurata e il talento cristallino saranno gli unici “accessori” su cui continuerà a fare affidamento. Perchè è giusto così, i cavalli di razza si vedono nel momento più difficile: tornare a fare una bracciata, e poi un’altra ancora, senza alcun timore reverenziale dopo il lockdown, è per certi versi rivoluzionario. Questo compito non poteva che spettare a chi, a suo modo e con i suoi tempi, ha riscritto la storia del nuoto ed è pronta a farlo ancora qualora ce ne fosse ulteriormente bisogno.

Visualizza questo post su Instagram Roma 💙💛💙 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 10 Ago 2020 alle ore 9:57 PDT

SULLO STESSO ARGOMENTO: Federica Pellegrini | Niente vacanze per la campionessa: “Mi allenerò”