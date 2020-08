Pierluigi Diaco tradito da un messaggio in sovraimpressione trasmesso durante la puntata di Io e te del 10 agosto: ecco cos’è successo.

Pierluigi Diaco tradito da un messaggio in sovraimpressione tradito durante la puntata di Io e Te del 10 agosto. Il conduttore ha aperto la nuova settimana del programma di Raiuno annunciando che, insieme a Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli, suoi compagni d’avventura, avrebbe fatto compagnia al pubblico per tutta la settimana di Ferragosto. La trasmissione va in onda in diretta, ma stando a quanto riportato da TvBlog, le puntate di questa settimana sarebbero state registrate in anticipo. A tradire il conduttore sarebbe stato un messaggio apparso in sovraimpressione.

Pierluigi Diaco, Io e Te registrato durante la settimana di Ferragosto?

Domenica 9 agosto è morta Franca Valeri. La scomparsa dell’attrice avrebbe tradito Pierluigi Diaco. Durante la prima puntata settimanale di Io e Te, infatti, il conduttore non ha ricordato l’attrice che è stata omaggiata da un messaggio apparso in sovraimpressione come fa sapere Tv Blog.

“Io e te ricorda Franca Valeri, ma si tratta di un omaggio realizzato in fase di post-produzione. Il programma condotto da Pierluigi Diaco ha infatti ‘bucato’ la notizia della morte della celebre attrice, affidandosi ad un semplice messaggio in sovrimpressione: Siamo tutti cretinetti, ciao Franca”, scrive Tv Blog.

Durante la settimana di Ferragosto, dunque, la trasmissione del primo pomeriggio di Raiuno sarebbe registrata e non andrebbe in onda in diretta. Sempre stando a quello che scrive Tv Blog, lo stesso sarebbe accaduto lo scorso anno in occasione della morte di Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto 2019.

Anche quel giorno, la trasmissione ricordò la storica inviata e conduttrice delle Iene con un messaggio in sovraimpressione che recitava: “Io e te dedica un pensiero silenzioso e profondo alla memoria di una collega appassionata e coraggiosa: ciao Nadia”.

Le puntate del programma di Raiuno che si congederà dal pubblico il 4 settembre della settimana di Ferragosto, dunque, sono tutte registrate?