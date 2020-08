Allerta alimentare per pesto vegan

Nuova allerta alimentare. Richiamato un prodotto vegano biologico per rischio microbiologico. Le informazioni per riconoscerlo e restituirlo.

Continuano le allerte alimentari del mese di Agosto. Questa volta il rischio è per un alimento vegano ed in particolare per un pesto confezionato per il quale è scattata da poco l’allerta.

L’annuncio arriva dal Ministero della Salute che ha provveduto al ritiro con una nota visibile anche sul suo sito. A seguire, tutte le informazioni per riconoscere il pesto qualora lo si fosse acquistato prima del ritiro.

Pesto vegan ritirato per rischio microbiologico

Uno tra gli alimenti più amati, specie nei giorni estivi, è indubbiamente il pesto del quale esiste anche una versione vegana. Putroppo proprio in questi giorni, è scattata un’allerta alimentare per una confezione di pesto che presenta un rischio microbiologico. A seguire tutti i dettagli.

Nome del prodotto: Pesto Vegan biologico

Marchio: La Selva

Ragione sociale: La Selva sarlu, SP 81 OSA n.7, Albinia-Orbetello, 58013 Grosseto (Gr)

Lotto di produzione: E181

Nome del produttore: La dispensa di Campagna SRLU

Sede dello stabilimento: Loc. Badia 252/a, 57022 Castagneto Carducci-Donoratic(Li)

Data di scadenza: 29/06/2023

Tipo di confezione: Vasetto in vetro 212 ml STD da 180 grammi

212 ml STD da 180 grammi Motivo del richiamo: Rigonfiamento tappo con innalzamento dl ph prodotto

Sul sito del Ministero della Salute, compare inoltre la nota che indica che i vasetti gonfi espellono olio a causa della pressione interna.

Si tratta ovviamente di un prodotto da non consumare per alcun motivo e che se si ha ancora in casa e dello stesso lotto segnalato qui sopra, andrebbe restituito al punto vendita nel quale è stato acquistato, e questo anche se apparentemente integro. In questo modo si potrà ottenere il rimborso dello stesso o un cambio con un altro prodotto.

In questi ultimi tempi le allerte alimentari sono state davvero tante. Tra le più note ricordiamo quella riguardante i ravioli ritirati per un problema nella catena dei freddi e quella per dei biscotti a marchio contenenti un allergene non dichiarato.

Mantenersi sempre aggiornati sulle allerte alimentari è un buon modo per essere dei consumatori consapevoli ed in grado di evitare di acquistare o consumare prodotti che possono risultare nocivi per la salute personale e dei propri cari.