Asia Argento ci casca ancora: atteggiamenti “intimi” con un minorenne

Asia Argento è di nuovo troppo in confidenza con un attore minorenne? Dopo il caso Jimmy Bennet, Asia ci è ricaduta con un ragazzo italiano.

Si dice che sbagliare è umano ma perseverare è diabolico, eppure pare proprio che la bella Asia Argento abbia deciso di perseverare nella sua abitudine a creare rapporti personali molto stretti con ragazzi molto giovani.

Nel 2018, annus horribilis per l’attrice figlia d’arte, Asia venne travolta dal un’inaspettata evoluzione dello scandalo Me Too. Dopo aver accusato il produttore Harvey Weinstein di molestie sessuali,infatti, Asia Argento finì a sua volta nel banco degli imputati, accusata dal giovanissimo attore Jimmy Bennet.

Bennet aveva lavorato con Asia Argento quando era soltanto un bambino, recitando nel ruolo di figlio della Argento quando aveva sette anni. Dieci anni dopo, quando Bennet era ancora minorenne, i due si incontrarono in una camera d’albergo (era stata Asia a invitare Jimmy): il giovane affermò che in quell’occasione fosse avvenuta una vera e propria violenza sessuale.

Il caso ha appassionato la stampa scandalistica per diversi mesi ed è diventato sempre più intricato con lo scorrere del tempo e con le varie dichiarazioni rilasciate da una parte e dall’altra. Jimmy Bennet venne addirittura invitato a Non È L’Arena per dare una sua versione dei fatti.

A distanza di due anni da quello scandalo che avrebbe potuto costarle la reputazione, Asia si è fatta beccare di nuovo “avvinghiata” a una giovane promessa del cinema: Andrea Pittorino.

Asia Argento e Andrea Pittorino “troppo vicini” a Roma

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, Asia e Andrea sarebbero atterrati a Roma con un volo proveniente da Parigi.

Proprio nella capitale i due si sarebbero intrattenuti in atteggiamenti piuttosto intimi immortalati da una fotografia che non lascia moltissimo spazio ai dubbi.

Asia Argento, con una sigaretta appena accesa tra le dita, è stata fotografata mentre getta le braccia al collo di Andrea, piuttosto riconoscibile dalla mascherina un po’ abbassata verso il mento. I due stavano aspettando un taxi.

Non si conoscono attualmente i motivi per cui Asia Argento e Andrea Pittorino siano all’improvviso diventati così intimi. Di certo si sa che lui è reduce dal successo del film di Gabriele Muccino Gli Anni Più Belli, che proprio in queste ultime settimane è tornato al cinema dopo lo stop obbligato imposto dalla quarantena.

Tra l’altro anche Emma Marrone faceva parte del caste del film, e ne ha ampiamente parlato sui suoi canali social.

Prima ancora, quando era poco più che un bambino, Andrea si era fatto conoscere dal grande pubblico televisivo interpretando il ruolo di Ambrogino nella serie Un Ciclone in Famiglia.

Che l’attrice e regista abbia deciso di coinvolgere Pittorino in un nuovo progetto cinematografico? Oppure la loro frequentazione è di tipo esclusivamente personale? Quale che sia la risposta sarà bene che la Argento sia molto prudente. Nel frattempo sul suo account Instagram ufficiale è comparsa una fotografia scattata a Bredene, in Belgio, accanto a una fontana che rappresenta una donna nuda.

Naturalmente nelle foto pubblicate dall’attrice non c’è traccia del giovane attore, quindi è impossibile determinare se i due fossero insieme anche durante il viaggio di Asia.

A rendere ancora più misterioso il tutto è il fatto che il profilo Instagram di Andrea Pittorino non esiste più: è stato cancellato. Che l’attore abbia deciso di cercare una soluzione radicale per evitare lo scandalo che sarebbe scoppiato dopo le foto con Asia?