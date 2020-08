Caterina Balivo perde la pazienza: la risposta feroce su Instagram

Caterina Balivo non perde facilmente la pazienza, eppure quando lo fa non perdona: la risposta con cui ha asfaltato un follower maleducato.

Ha trascorso le ultime settimane in vacanza con la famiglia godendosi un periodo di meritato riposo e di condivisione. Nonostante questo Caterina Balivo ha continuato a condividere con i follower di Instagram una lunga serie di fotografie dei momenti più significativi delle sue vacanze (e anche delle sue imprese culinarie).

La presentatrice appare in splendida forma e abbronzatissima dopo le fatiche professionali di Vieni da Me, tanto da concedersi spesso e volentieri bellissime foto in bikini.

Naturalmente, nessuna delle foto pubblicate da Caterina può essere considerata anche solo lontanamente volgare, eppure qualche centimetro di pelle esposta ha scatenato commenti spiacevoli che in certe occasioni Caterina ha tollerato ma che poi ha deciso di stroncare nel momento in cui i commenti dei follower si sono fatti troppo spinti.

Quando il problema non sono gli haters: comunque Caterina Balivo si difende da sola

In genere, il grande problema delle donne sui social sono gli haters, cioè gli odiatori seriali che passano il tempo sui social a distribuire odio gratuito con commenti odiosi che stuzzicano o direttamente offendono i proprietari di un certo profilo.

Sono molte le donne dello spettacolo che combattono da anni contro gli haters e che hanno imparato ormai a gestire la situazione a muso duro.

Emma Marrone, per esempio, ha dimostrato un grande talento nella gestione dei commenti odiosi, arrivando addirittura a incontrare uno dei suoi haters per chiedergli quale fosse la ragione di tanto rancore nei suoi confronti.

Un’altra ad aver dato un’ottima prova di gestione dell’odio social è stata recentemente Benedetta Rossi: la food blogger si è trovata a combattere con un hater che l’ha pesantemente offesa ma che poi, alla fine, si è ritrovato addirittura perdonato e difeso dalla stessa Benedetta.

Differentemente da altri personaggi famosi femminili, Caterina Balivo non è mai stata seriamente presa di mira dagli haters, ma ha sempre attirato un certo tipo di attenzioni da parte dei commentatori seriali.

Per esempio, è noto il fatto che i piedi di Caterina Balivo siano molto apprezzati dai podolatri o feticisti dei piedi. Le persone con questa particolare fissazione hanno dimostrato in più di un’occasione un enorme apprezzamento per Caterina, che però ha sempre evitato di commentare questa sua particolare fama.

L’ultimo “commentatore scostumato” di Caterina Balivo ha fatto apprezzamenti non desiderati sul fisico della presentatrice. Il fatto piuttosto paradossale è che nella foto che ha “scatenato il commento” Caterina era tutt’altro che spogliata o provocante. La presentatrice stava semplicemente mostrando con molto orgoglio la sua ultima fatica culinaria: una pizza bianca con sale e rosmarino.

“Questa pizza la vorrei mangiare solo dal tuo corpo” ha scritto un commentatore che scrive da un account fake, con un solo post pubblicato e un nome chiaramente falso.

La risposta di Caterina Balivo è stata memorabile: “E allora morirai di fame”.

Inutile dire che i follower della presentatrice (quelli veri, con un vero account, un nome reale e molto buon senso) hanno apprezzato moltissimo quest’uscita diretta e definitiva della Balivo.