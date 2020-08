Gemma Galgani, Nicola la dimentica con una più giovane: il gossip

Nicola Vivarelli sembrerebbe aver dimenticato Gemma Galgani prima del Trono Over di Uomini e Donne con una donna più giovane.

Nicola Vivarelli è stato in assoluto uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. L’ingresso negli studi Elios del giovane Sirius ha rivoluzionato, inutile negarlo, il dating show di Maria De Filippi, tant’è che dopo la sua conoscenza con Gemma Galgani si è a lungo parlato di una possibile fusione tra il Trono Classico e il Trono Over, in modo tale da abbattere ogni possibile barriera relativa all’età dei concorrenti.

Il pubblico del piccolo schermo ha rivelato di apprezzare e non poco questo ipotetico cambiamento, ma al tempo stesso è curioso di sapere come prosegue la conoscenza tra il giovane cavaliere e la dama di Torino, visto che i due fatta eccezione per due subito dopo la fine del programma non sono mai stati visti insieme.

Nicola, durante il corso di quest’estate, ha più volte cambiato versione, affermando in un primo momento che la dama si è rifiutata di vederlo e poi che per lei ha rinunciato a tutte le tentazioni per far proseguire la loro conoscenza nel migliore dei modi. Insomma, le sue idee sembrano essere piuttosto confuse. A fare chiarezza però ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza che ha riportato una segnalazione, da prendere assolutamente con le pinze in quanto anche lui sarebbe in attesa di ricevere le prove di quanto gli è stato riportato, che vedrebbe il bel Nicola aver già voltato pagina, lasciandosi il ricordo di Gemma alle spalle del passato.

Nicola Vivarelli ha dimenticato Gemma Galgani con una più giovane, afferma l’influencer e quest’ultima non sarebbe più piccola di qualche anno rispetto alla dama ma non arriverebbe nemmeno ai 30 anni. Qualora questa segnalazione dovesse corrispondere alla realtà dei fatti, sarebbe decisamente un brutto colpo per la Galgani che si ritroverebbe tra le mani l’ennesima delusione. Lei sarebbe anche mora, totalmente diversa da Gemma, e sarebbe stata vista in compagnia di Nicola al bar. Cosa succede realmente tra Gemma e Nicola?

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani: l’addio prima di Uomini e Donne

Gemma Galgani, tra l’altro, non è presenta sui social da un bel po’ di tempo. Anche se quest’assenza non è detto si traduca per forza come una conferma del suo allontanamento con Nicola Vivarelli di Uomini e Donne. Probabilmente la dama ha deciso semplicemente di voler staccare la spina però un po’ dal mondo della tecnologia, visto che dopo aver terminato la sua esperienza televisiva dalla tv per la consueta pausa estiva è stata ricoperta di insulti su Instagram.

Gli utenti della rete, senza troppo giri di parole, l’hanno massacrata, stroncando la sua conoscenza con il giovane ufficiale dalla marina. Per questo motivo, sempre secondo quanto riportato da Amedeo Venza nelle scorse settimane, lei avrebbe lasciato Nicola al telefono confidandogli di non riuscire a vedere un futuro solido alla base del loro rapporto.

Gemma Galgani ha lasciato Nicola Vivarelli prima di Uomini e Donne a causa del giudizio del pubblico da casa? Sembra alquanto improbabile che la dama non vedesse un futuro tra lei e il giovane ufficiale, visto che durante la loro permanenza nel programma era chiaro a tutti che da parte sua ci fosse una forte attrazione per il ragazzo. Tant’è che non sono mancante le scenate di gelosia a causa dell’interesse dimostrato in più occasioni da parte dalla dama Valentina Autiero del Trono Over per il giovane Sirius. “Per lei è troppo piccolo, per me è perfetto” si giustificò Valentina, facendo andare su tutte le furie la dama di Torino.

Gemma e Nicola di Uomini e Donne, che sono stati stroncati da Giorgio Manetti, almeno per il momento, per motivi strettamente contrattuali, non possono esprimersi in merito alla loro conoscenza, in quanto dovranno aspettare l’inizio della nuova stagione del Trono Over. Sicuramente, durante la messa in onda delle prime puntate del dating show di Maria De Filippi, i due faranno chiarezza raccontando realmente cos’è successo nel corso di quest’estate. Anche se i fan del programma sono convinti che le indiscrezioni trapelate in rete corrispondano alla verità, visto che i due piccioncini insieme non sono più stati avvistati da qualche mese e tale notizia è stata confermata anche da Sirius in persona, che non ha mai nascosto di aver ricevuto diversi rifiuti di fronte ai suoi numerosi inviti di raggiungerlo.