Ilary Blasi: foto super romantica ma la battuta di Totti non perdona

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate dello shobiz italiano, ma di certo non sono famosi per le smancerie: Ilary recentemente ci ha provato, ma pare che Totti proprio non ne voglia sapere!

Paragonati di tanto in tanto a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano essere una coppia inossidabile dello sport e dello spettacolo italiano.

Il segreto della loro felicità? Oltre all’amore (quello non potrebbe mancare) anche la capacità di non prendersi troppo sul serio.

I due infatti hanno sempre creato siparietti di vario tipo ma nella maggior parte dei casi il fattore comico viene offerto da Francesco Totti, che ha dimostrato in più di un’occasione di avere sempre la battuta pronta.

L’ex Capitano della Roma non si è smentito nemmeno negli ultimi giorni, quando Ilary Blasi ha postato uno scatto che avrebbe potuto essere estremamente romantico e, invece, si è trasformato nell’occasione perfetta per un’ennesima velenosissima battuta da parte del Pupone.

Ilary Blasi e Francesco Totti: allarme piranha!

Guardando il profilo Instagram ufficiale di Ilary Blasi si ha l’impressione che la presentatrice abbia cambiato profondamente atteggiamento nei confronti dei social.

Fino a qualche tempo fa, infatti, la conduttrice e showgirl non amava apparire spesso sui suoi canali social, nonostante il fatto che fosse presente su Facebook e Instagram con dei profili ufficiali.

Negli ultimi mesi, forse a causa dell’allontanamento forzato dalle scene televisive a causa delle misure di sicurezza per il Coronavirus, Ilary Blasi ha cominciato a curare in maniera molto più attenta di prima la sua presenza on line.

Sembra anche che la Blasi abbia deciso di assumere un professionista per gestire il suo profilo Instagram, che all’improvviso è diventato estremamente curato, organizzato e molto coerente dal punto di vista estetico, con scatti che si abbinano perfettamente tra loro.

Probabilmente l’idea di pubblicare uno scatto di coppia che riassumesse in una foto l’estate 2020 per Ilary Blasi e Francesco Totti è nata propria da chi cura il profilo Instagram di Ilary. Di chiunque sia stato il colpo di genio, ad ogni modo, non aveva fatto i conti con Francesco Totti.

La foto “incriminata” è un bellissimo scatto acquatico che ritrae Francesco e Ilary intenti a scambiarsi un bacio appassionato in acqua.

La didascalia scelta da Ilary per commentare lo scatto è stata semplicissima ma voleva essere estremamente significativa nella sua semplicità: Ilary e Francesco.

Poco dopo la pubblicazione del post è arrivato però un gol dal dischetto da parte di Totti, che ha segnato un punto social indimenticabile: “Mi sembravi un piranha!” ha scritto l’ex calciatore, mandando allegramente in fumo tutti i desideri di romanticismo della sua signora.

Naturalmente i follower di Ilary hanno enormemente apprezzato il commento di Francesco Totti, imprevedibile e fuori dagli schemi come al solito. A mettere un bel like alla battuta del Capitano sono state oltre 3.000 persone che, evidentemente, adorano la determinazione con cui Totti lotta per non diventare una bella statuina nel nuovo profilo super professionale di sua moglie.

Una scelta di campo molto diversa da quella di Vincenzo, nuovo fidanzato di Nina Moric, che ha cominciato ormai a posare da modello accanto alla sua nuova fiamma, trasformandosi in pochissimo tempo in un bell’ornamento per le foto di Nina.

Oltre a dover combattere con la resistenza di Francesco Totti, ultimamente Ilary si è dovuta scontrare anche con i commenti degli haters, che l’hanno ferocemente presa di mira dopo alcuni selfie in cui la bellissima conduttrice sembra essere passata troppo spesso dal chirurgo estetico fino a rendersi irriconoscibile.

“Assomigli a Marilyn Manson” ha scritto qualcuno, mentre altri si sono limitati a sottolineare che ormai nel viso della conduttrice è stata iniettata una dose eccessiva di botulino.

C’è solo da sperare che Ilary si renda conto che è il momento di fermarsi e che non si riduca come moltissime star internazionali che si sono trasformate in persone completamente diverse dopo aver fatto ricorso troppe volte all’intervento del chirurgo, e spesso con risultati davvero discutibili.