Uomini e Donne | Giorgio su Gemma e Nicola: “Era tutto un gioco”

Uomini e Donne | Giorgio Manetti, recentemente intervistato da Francesco Fredella per RTL, ha commentato la recente crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dopo la loro partecipazione al Trono Over.

Uomini e Donne aveva lanciato la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Conoscenza che ha fatto discutere, e lo fa tuttora, a causa della forte differenza di età che separa i due. Nonostante tutto, i due se sono sempre fregati, andando avanti per le loro strade e dimostrando a tutti che i loro erano solo preconcetti e l’età rappresenta soltanto un numero e che non può dividere due anime affini.

Beh la favola tra i due sembrerebbe essere durata davvero poco, in quanto il giovane cavaliere ha annunciato sui social che non ha più avuto notizie dalla dama e non sappia più che fine abbia fatto. Sui social ovviamente le reazioni non sono mancate e c’è chi prende questa dichiarazione come la prova che tra i due non c’è mai stato nulla ma è che stato soltanto un espediente per avere una maggiore visibilità.

Ovviamente, tra i tanti commenti sulla crisi tra Nicola e Gemma, non poteva mancare quello di Giorgio Manetti, ex di Gemma Galgani.

Il Gabbiano ha riferito che questa era la giusta occasione per dimostrare a tutti che si sbagliavano, invece i due non hanno fatto altro che confermare i dubbi che tutto il pubblico aveva su di loro.

“Avevano avuto la grande occasione di poter mettere a tacere tutti noi. Tutti quelli che non credevano, e non credono, in questa storia” ha esordito Giorgio. “Ma non è successo” ha aggiunto. “Probabilmente era tutto un gioco da parte loro“.

Giorgio Manetti insinua il dubbio su Gemma Galgani a Uomini e Donne

Giorgio Manetti, oltre a stroncare la storia nata tra Gemma e Nicola a Uomini e Donne, ha anche insinuato che la sua ex compagna difficilmente riuscirà a trovare l’amore della sua vita visto l’atteggiamento adottato e considerando anche la sua lunga permanenza al dating show di Maria De Filippi.

Basti pensare che la dama di Torino occupa quella poltrona da oltre dieci anni.

“Se Gemma troverà mai l’amore?” ha chiesto retorico Giorgio Manetti. “Un famoso proverbio dice: fatti una domanda e datti una risposta” ha concluso contro Gemma Galgani di Uomini e Donne, tra l’altro Nicola Vivarelli è apparso piuttosto triste senza la sua dama.

Giorgio Manetti e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne hanno troncato ogni rapporto e non sembrano essere intenzione a mantenere una certa amicizia dopo la loro storia.