Uomini e Donne, Nicola Vivarelli: “Per Gemma, evito le tentazioni”

Nicola Vivarelli ha cambiato idea. Il cavaliere di Uomini e Donne ha smentito la crisi con Gemma Galgani, svelando che per lei ha rinunciato alle tentazioni.

Nicola Vivarelli ha trovato la popolarità grazie alla sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne. Lì ha scelto di corteggiare, nonostante i suoi 26 anni, Gemma Galgani. La loro conoscenza, ancora molto discussa, sembrava procedere a gonfie vele. Fin quando lui non ha annunciato su Instagram che non ha avuto più notizie da parte della dama e su Instagram si è mormorato anche che lei lo avrebbe lasciato in quanto non vedrebbe nessun futuro al suo fianco.

Oggi le cose sembrano essere diverse rispetto a qualche giorno fa, in quanto sul settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi, ha rivelato che la sua conoscenza con la dama di Torino prosegue a gonfie vele e che sta perfino evitando le tentazioni al fine di portare il massimo rispetto per la Galgani.

“Sto apprezzando sempre di più il rapporto che è nato tra me e lei ed ho sempre più voglia di approfondire la nostra conoscenza, così da potermi confrontare con una donna più consapevole” ha rivelato Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, che fino a qualche giorno fa si era disperato perché non sapeva lei dove fosse. “La conoscenza con una donna matura ha numerosi valori aggiunti rispetto ad una mia coetanea” ha aggiunto il giovane cavaliere.

“Lei ha la forza, quell’indipendenza di portare avanti, senza alcuna paura o rimorso, i suoi progetti e i suoi ogni e poco importa se gli ostacoli che trova durante il suo cammino sono grandi, lei continua avanti per la sua strada” ha confidato sulla sua Gemma Galgani del Trono Over.

Nicola sembra però crederci davvero in questa relazione, tant’è che per amore della sua dama ha preferito evitare luoghi ricchi di tentazione, per restare il più integro possibile per la Galgani. Anche se i due non si vedono insieme da qualche tempo.

“Per lei sto evitando le tentazioni, non frequento i locali notturni. Fatta eccezione per un invito che ricevuto l’altra sera in un noto locale, ma cerco sempre di mantenere le distanze perché voglio in primis essere coerente con la mia persona e con la scelta che ho fatto di iniziare la mia conoscenza con Gemma” ha spiegato il giovane Vivarelli. “Certo, qualora la nostra conoscenza non dovesse diventare qualcosa di più, non mancherò nel guardarmi intorno iniziando a conoscere altre persone”.

Nicola Vivarelli prima di Uomini e Donne: “Ho tanta strada da fare”

Nicola Vivarelli, oltre a parlare del suo rapporto con Gemma Galgani di Uomini e Donne, si è anche lasciato andare in merito ai suoi progetti futuri. Il giovane cavaliere di canale 5, come ormai noto, è un ufficiale della marina e purtroppo a causa dell’emergenza del coronavirus non ha avuto più modo di portare avanti la sua carriera e i suoi progetti.

“Purtroppo non ho avuto modo di poter continuare con il mio lavoro, in quanto siamo stati costretti a fermarci per un po’ a causa dell’emergenza sanitaria” ha spiegato il protagonista del Trono Over. “Sto approfittando del tempo a mia disposizione per fare qualche corso di aggiornamento, dopo di tutto ho passato parte della mia vita dedicandola agli studi, facendo tanti sacrifici“ ha proseguito Nicola, che è stato al centro del gossip perché sarebbe stato mollato al telefono dalla Galgani anche se non ha fatto alcun accenno a questa notizia.

“Ho ancora molta strada da fare, ma posso dire che grazie al mio lavoro sono riuscito a raggiungere una certa maturità perché stare sulle navi mi ha dato modo di poter andare in giro per il mondo, riuscendo ad avere numerosi confronti con persone totalmente diverse da me” ha poi aggiunto Nicola. “E’ anche per questo motivo che ho iniziato a vedere al mio fianco una donna matura, in grado di comprendere al meglio le dinamiche con cui si va incontro con una persona che fa il mio lavoro”

“Questo lavoro per me è una vera e propria passione, nata grazie a mio nonno che mi portava con sé sulle barche a pescare. Da lì sono sempre stato a contatto con il mare e da quasi sei anni che ho scelto di intraprendere questo tipo di carriera” ha concluso Nicola. “Non so però dove vedo il mio futuro, quel che è certo è che provo un grande amore e rispetto per lui” ha aggiunto. Sarà la vita o il mare a separare Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Visto che nonostante le belle parole di lui, i due insieme non si vedono da tempo.