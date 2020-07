Uomini e Donne, Gemma Galgani lascia Nicola al telefono: “E’ finita”

Gemma Galgani avrebbe terminato la conoscenza con Nicola Vivarelli prima delle nuove registrazioni del Trono Over di Uomini e Donne.

Gemma Galgani, durante Uomini e Donne ai tempi del coronavirus, aveva iniziato una conoscenza con Sirius, Nicola Vivarelli. Conoscenza che è durata anche al di fuori del programma, con grande stupore da parte del popolo della rete che era convinto che tra i due non ci fosse nient’altro che la voglia di rimanere sulla cresta dell’onda.

Nonostante ciò i due hanno proseguito la loro frequentazione, fregandosene delle critiche, e frequentandosi non di rado per le strade di Roma. Da qualche tempo, però, in rete è iniziata a circolare la voce che i due fossero in crisi. In primo momento il giovane cavaliere del Trono Over aveva smentito il tutto, affermando che la loro conoscenza proseguiva a gonfie vele ma di recente ha confidato ai fan che la dama sarebbe scomparsa, non accettando nemmeno gli inviti che lui le faceva di continuo pur di vederla.

Qualche ora fa però l’influencer Amedeo Venza ha annunciato che Gemma Galgani ha lasciato Nicola Vivarelli al telefono, tra l’altro è arrivato anche il commento pungente di Giorgio Manetti. I motivi di tale decisione dalla parte della dama non sarebbero ancora chiari, ma quel che è certo è che li avrebbe almeno comunicati al diretto interessato, che ha commentato senza sbilanciarsi più di tanto il tutto sul suo profilo Instagram.

Nicola Vivarelli dopo Gemma di Uomini e Donne: “Devo sfogarmi”

Nicola Vivarelli, sul suo profilo Instagram, ha commentato il rumor sulla rottura con Gemma Galgani di Uomini e Donne.

Ovviamente, molto probabilmente per motivi contrattuali, non si è sbilanciato più di tanto, senza fare nessun riferimento specifico al caso, ma le sue parole sembrano essere più che chiare.

“Ragazzi, buonasera. Oggi fa davvero molto caldo ed ho avuto una giornata molto intensa” ha subito esordito Nicola, che ha ammesso di non sapere dove si trova Gemma. “Ho dovuto sbrigare delle pratiche burocratiche e a breve ci sarà una sorpresa” ha aggiunto. “Io sto andando in palestra, anche con questo caldo, ma il mio unico mezzo per sfogarmi e vi lascio immaginare il perché” ha concluso.

Nicola, con le sue parole, sembrerebbe dunque aver confermato la rottura con Gemma Galgani, ma la verità purtroppo la scopriremo soltanto con l’inizio della nuova stagione televisiva del Trono Over di Uomini e Donne. Le registrazioni, tra l’altro, dovrebbero iniziare a breve, tra qualche settimana, visto che Raffaella Mennoia oggi si trovava agli studi Elios di Roma con i suoi collaboratori.

La conoscenza di Gemma e Nicola è durata meno del previsto. Quali saranno i motivi che hanno spinto la dama a troncare il tutto di un punto in bianco? In molti sospettano che durante questo periodo abbia realizzato che tra loro non possa esserci un futuro concreto, vista l’enorme differenza di età che li separa.