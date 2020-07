Gemma Galgani | Nicola Vivarelli disperato: “Mi manca, non so dov’è”

Gemma Galgani, dopo l’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, è sparita senza alcun motivo dalla vita di Nicola Vivarelli, il suo giovane corteggiatore conosciuto durante il format ai tempi del coronavirus. Lo sfogo di lui non lascia dubbi: è finita.

Gemma Galgani aveva iniziato una conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli. Nonostante le tantissime critiche ricevute durante e post il Trono Over di Uomini e Donne, la dama aveva scelto di continuare ad approcciarsi al cavaliere, frequentandolo anche al di fuori del programma. Peccato che, come annunciato da Vivarelli stesso, lei sia letteralmente sparita senza fornirgli una valida spiegazione.

Sembrerebbe più chiaro che mai che Gemma abbia deciso di troncare la loro conoscenza poco prima dell’inizio delle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi, senza dilungarsi sui motivi che l’avrebbero spinta a prendere questa decisione.

“I miei occhi sono colmi di tristezza è un motivo per tutto questo c’è” ha confidato Nicola Vivarelli deluso da Gemma Galgani, mentre rispondeva ad una fan. “Non so dove si trovi Gemma, questa è una domanda da un milione di euro e vi assicuro che vorrei conoscere anche io la risposta” ha aggiunto il giovane cavaliere di Uomini e Donne, tra l’altro di recente Veronica e Giovanni hanno lanciato uno scoop su un ex della Galgani.

“Non ho mai nascosto di voler trascorrere del tempo con lei, per questo non faccio altro che sentire la sua mancanza” ha concluso Sirius.

Gemma Galgani sparisce dopo Uomini e Donne: sfogo di Nicola Vivarelli

Gemma Galgani sembrerebbe aver troncato la sua conoscenza con Nicola Vivarelli di Uomini e Donne. O almeno lui è convinto di questo visto che non sa che fine abbia fatto la sua dama, che non ha mai accettato i suoi inviti nel trascorrere del tempo insieme.

Dopo di tutto, dopo la fine della stagione del Trono Over, si era a lungo parlato di una possibile crisi tra i due. Crisi nata dai mille dubbi della dama che non vedrebbe un futuro con Nicola al suo fianco.

Gemma ha lasciato Nicola dopo Uomini e Donne come fece con Giorgio Manetti a suo tempo? Il giovane cavaliere non ha mai nascosto di sentire la sua mancanza, mentre lei non ha mai proferito parola su di lui. Nemmeno durante le interviste ufficiali, dove è possibile sbilanciarsi rispetto ai social, rilasciate al programma di Maria De Filippi.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono durati quanto Giovanna e Sammy al Trono Classico? Evidentemente la dama e la tronista condividono la stessa sfortuna in amore.