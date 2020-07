Benedetta Rossi | “Ero nauseata da me stessa” e si scusa via social

Benedetta Rossi | “Ero nauseata da me stessa” e si scusa via...

Benedetta Rossi è sparita dai social per qualche giorno: il motivo? Era “nauseata” dalla sua immagine. Cos’è successo?

Se non fosse uno dei volti più famosi della televisione e dei social italiani, Benedetta Rossi sarebbe una donna assolutamente normale che vive benissimo nella propria pelle, nella propria casa e nel cerchio di una vita semplice.

Addirittura, lo schema classico delle sue fotografie su Instagram vede Benedetta in secondo piano, spesso con il volto sfocato. Assolutamente a fuoco e in bella vista, invece, quei bellissimi e buonissimi manicaretti che hanno fatto la sua fortuna.

Il successo dei suoi profili social, dei suoi programmi di ricette e dei suoi libri di cucina è arrivato a sconvolgere le abitudini di Benedetta costringendola a trasformare la sua casa in un vero e proprio studio televisivo. Proprio questo stress eccessivo ha portato la foodblogger a sparire volontariamente dai social per qualche giorno e le motivazioni che ha dato ai suoi follwer raccontano moltissimo di lei.

Benedetta Rossi: “Sentivo la mia voce ovunque, la mia faccia era dappertutto

Benedetta Rossi è riuscita dove Antonella Clerici ha fallito. La Clerici infatti durante il lockdown aveva proposto alla RAI il format di un nuovo programma che avrebbe dovuto essere realizzato nella sua villa di Arquata Scrivia e che avrebbe dovuto chiamarsi, nelle intenzioni di Antonella, “La Casa nel Bosco”.

La RAI ha deciso di non realizzare il format, considerando probabilmente troppo dispendioso l’idea di filmare tutto al di fuori degli studi televisivi.

Al contrario, il programma di Benedetta Rossi Fatto in Casa per Voi, è sempre stato registrato nella grande cucina della food blogger ed è stato un gran successo di pubblico: la quarta stagione andrà in onda a partire da Settembre sia su Real Time sia su Food Network.

Naturalmente la realizzazione di un programma televisivo in casa non è un’operazione semplice a livello organizzativo. La tranquillità della casa di Benedetta, dove la food blogger vive con il marito Marco e con il cane Nuvola, è stata stravolta per qualche giorno dall’arrivo della troupe incaricata di registrare le varie puntate della nuova stagione.

“Abbiamo lavorato dalla mattina alle sei e tre quarti alla sera alle otto. Alla sera ero talmente cotta che rifiutavo anche solo l’idea di prendere il telefono in mano e mettermi di nuovo davanti alla telecamera” ha spiegato Benedetta ai suoi follower dopo essere riemersa dalla follia delle registrazioni. “Ero nauseata da me se stessa. In questi giorni la mia voce si sentiva ovunque, c’erano schermi dappertutto in casa, ho avuto un blocco mentale” ha concluso.

La food blogger ha spiegato anche di aver bisogno di staccare la spina a livello fisico e mentale. Ha infatti deciso di andare a fare una passeggiata per rilassare i muscoli e smaltire le calorie che necessariamente si accumulano quanto si rimane in cucina per troppo tempo.

Dopo essersi ricaricata un po’ Benedetta ha comunque ripreso normalmente le comunicazioni con la sua vastissima schiera di follower, anche se era visibilmente stanca per il carico di lavoro eccezionale che le è letteralmente piovuto in casa negli scorsi giorni.

Appena è stata di nuovo dell’umore giusto per confrontarsi con gli utenti di Instagram, Benedetta ha deciso di rispondere ad alcune domande. Una di queste è stata assolutamente personale, ma Benedetta non si è tirata indietro e ha deciso di rispondere con tutta onestà.

“Sei felice?” ha chiesto una follower. La risposta è stata: “Mi rendo conto di essere molto fortunata perciò sì, sono felice”.

È abbastanza chiaro però che la Rossi non sia tagliata per una vita di sovraesposizione mediatica e che non tutti sono così a proprio agio con la propria immagine e con l’idea di essere costantemente al centro dell’attenzione come Chiara Ferragni, per fare un nome emblematico.

Anche se le differenze nel loro approccio ai social di certo non mancano, Chiara e Benedetta hanno in comune l’enorme abilità nella gestione degli haters, che nel corso del tempo non hanno risparmiato nessuna delle due.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta) in data: 20 Lug 2020 alle ore 11:21 PDT

Se Chiara procede con decisione ad “asfaltare” chi fa commenti inopportuni sulle sue attività o sulle sue amiche, la Rossi è arrivata non solo a perdonare, ma addirittura a difendere un hater che stava ricevendo una serie di insulti dai suoi fan.